Jayson Tatum revela que era torcedor do Lakers na juventude

Principal astro do Boston Celtics, Jayson Tatum admitiu que era torcedor do Los Angels Lakers, maior rival da equipe, em sua infância. Em uma entrevista para o apresentador de TV Jimmy Kimmel, o jogador revelou que sua escolha veio por conta de Kobe Bryant, ídolo conhecido do camisa 0 celta.

Perguntado se seu time era Los Angeles, Tatum foi enfático. “Absolutamente. Mas não torço mais pra eles. Gosto de ver os jogos, gosto de ver LeBron, que não tem muito tempo sobrando. Então, apenas gosto de vê-los jogar. Kobe era meu ídolo. Conheci ele enquanto criança. Aconteceu em Cleveland, o melhor amigo do meu pai é Larry Hughes, ex-jogador do Cleveland Cavaliers. Era meu aniversário, e minha mãe me levou lá para conhecer Kobe Bryant”.

“Ele me ensinou muito. Quando cheguei à NBA, ele me deu muitas dicas. Treinei com ele, e ajudou demais. Era uma criança, e a pessoa que me inspirou a ser um jogador de basquete, e pude treinar com ele, aprender com ele. Foi algo muito poderoso pra mim”, concluiu.

Embora seja o destaque do Celtics, maior rival do Lakers, Jayson Tatum não esconde seu passado como torcedor de Los Angeles. E tem mais capítulos nessa história. Isso porque em 2017, quando o jogador estava disponível no Draft da NBA, o time angelino teve a chance de escolhê-lo. Entretanto, preferiu Lonzo Ball.

Enquanto Ball sofreu com lesões e hoje defendo o Chicago Bulls, Tatum é um dos melhores jogadores da liga, candidato ao prêmio de MVP e destaque principal do Celtics.

No entanto, Los Angeles sequer considerou escolhê-lo no recrutamento da NBA. Em um jogo teste onde o Celtics, o Philadelphia 76ers e o Phoenix Suns foram ver Tatum, o Lakers foi o único time entre os quatro primeiros no Draft a não mandar nenhum olheiro.

“Foi algo meio devastador”, disse Tatum no podcast Club 520, apresentado por Jeff Teague, em novembro. “Isso porque eu esperava alcançar um de dois objetivos no draft: ser escolhido como a primeira escolha geral ou ir para o Lakers Lakers para seguir os passos de Kobe”. O camisa 24 tinha se aposentado apenas um ano antes.

Mas nenhum dos dois aconteceu. Em vez disso, Tatum acabou vestindo verde e branco, indo para o Celtics como terceira escolha. É verdade, porém, que o craque se tornou campeão da NBA em 2024. Já o Lakers, acabou usando Lonzo Ball, selecionado naquela noite, para adquirir Anthony Davis.

