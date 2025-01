All-Star: Armador mais votado, LaMelo Ball fica de fora

LaMelo Ball terminou como o armador da Conferêmcia Leste mais votado pelos fãs no All-Star Game. No entanto, o astro do Charlotte Hornets não será titular no Jogo das Estrelas da NBA em 2025. No lugar dele, foram preteridos Jalen Brunson, do New York Knicks, e Donovan Mitchell, do Cleveland Cavaliers.

O resultado tem uma explicação. Embora LaMelo Ball tenha sido o armador mais votado, o All-Star não depende mais só da vontade dos fãs. Isso porque, mídia e jogadores também escolhem seus nomes.

Neste caso, as escolhas dos fãs representam 50% dos votos. A mídia e os jogadores, enquanto isso, compartilham o restante. Porém, o armador do Hornets ficou em terceiro entre os atletas, enquanto caiu para sétimo diante dos analistas. No fim, ele ficou em terceiro no geral, atrás de Mitchell e Brunson, primeiro e segundo, respectivamente.

Publicidade

Ball vem da melhor temporada de sua carreira. Após anos vivendo com lesões, o armador esteve em 29 partidas do Hornets em 2024/25. Desse modo, até o momento, ele tem médias de 29 pontos, 5.4 rebotes e 7.5 assistências, além de 41.9% nos arremessos e 33.5% nas bolas de três pontos.

Brunson e Mitchell têm números inferiores na pontuação. No entanto, um critério certamente foi priorizado por jogadores e pela mídia: as campanhas dos times. O armador do Knicks, por exemplo, lidera a franquia à terceira melhor campanha do Leste. O camisa 45, por sua vez, é o craque do melhor recorde da NBA em 2024/25.

Publicidade

Agora, o jovem astro do Hornets aguarda o dia 30 de janeiro. Na data, ele descobrirá se estará entre os reservas do All-Star Game. A escolha, aliás, depende dos técnicos escolhidos para o torneio.

Leia mais!

Além dele, o Leste tem na disputa para as vagas de armadores: Trae Young (Atlanta Hawks); Damian Lillard (Milwaukee Bucks); Cade Cunningham (Detroit Pistons); Darius Garland (Cleveland Cavaliers); Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers); Tyler Herro (Miami Heat); e Jordan Poole (Washington Wizards).

Publicidade

O Al-Star Game 2025 acontece no dia 16 de janeiro, em San Francisco. Este ano, a liga decidiu mudar o formato do jogo. Assim, serão três times com oito jogadores cada – um quarto time com mais oito jogadores virá depois, o campeão do Rising Stars Game.

Os três times serão montados em formato de Draft por Charles Barkley, Shaquille O’Neal e Kenny Smith, da TNT. Então, as equipes jogaram semifinal e final para definir o campeão. Cada partida irá até 40 pontos. Cada jogador do time campeão irá receber US$125 mil.

Publicidade

Entre os titulares do All-Star Game da NBA pelo Leste, Donovan Mitchell, Jalen Brunson, Jayson Tatum, Giannis Antetokounmpo e Karl-Anthony Towns foram os indicados.

Já na conferência Oeste, quem vai começar o jogo são Shai Gilgeous-Alexander, Stephen Curry, Nikola Jokic, LeBron James e Kevin Durant.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA