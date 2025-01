Lakers mira troca por Lonzo Ball, diz jornalista

De acordo com Jovan Buha, do site The Athletic, o Los Angeles Lakers pode mirar uma troca por Lonzo Ball até a trade deadline Ainda segundo o jornalista, a equipe gostaria de um jogador na posição de armador e que seja um bom defensor. Então, seria a busca pelo retorno do jogador que foi selecionado pela franquia no Draft de 2017.

“Eu acho que o Lonzo é alguém que estará no radar do Lakers. Então, eu acredito que, dependendo do preço, se a franquia puder consegui-lo por uma escolha de segunda rodada ou duas, seria uma boa aposta. Além disso, com seu 1.98 metro, ele poderia ser igual ao Bruce Brown e amenizar alguns problemas do time. Ele ganhou massa ao longo da carreira, então consegue marcar jogadores da posição 2 e até alguns alas menores da posição 3”, disse Buha.

“Ele poderia fazer parte de um esquema defensivo de trocas entre as posições 1 e 3. No ataque, acho que saindo do banco como um facilitador secundário, criador de jogadas e também um arremessador de longa distância, ele seria uma boa peça para eles”, completou.

Ball, que está na última temporada de um contrato de quatro anos no valor de US$80 milhões, tem médias de 6.4 pontos, 3.7 assistências e 1.6 roubos de bola em 20.4 minutos por jogo. É claro, porém, que o armador está voltando de uma lesão que o deixou de fora das quadras por mais de um ano. Então, a sua produtividade ainda não está no topo do que pode ser. Além disso, é um bom defensor.

O Chicago Bulls está utilizando Ball como reserva nesta temporada e limitando seu tempo de jogo enquanto ele retoma o ritmo após o longo período afastado. Até agora, ele está arremessando com 36.5% de aproveitamento de quadra e 33% da linha de três pontos.

Como um agente livre iminente, faria sentido para Chicago considerar trocar Ball, em especial se Zach LaVine também sair. Afinal, o Bulls não tem pretensões grandes de título, com 19 vitórias e 25 derrotas atualmente.

Enquanto isso, o Lakers precisa aproveitar a janela de troca para reforçar o time, e Lonzo Ball seria uma boa peça. Além disso, com LeBron James e Anthony Davis envelhecendo, é hora de apertar o gatilho e ir atrás de um craque, segundo Buha.

Los Angeles tem 23 vitórias e 18 derrotas, mas não parece favorito ao título. Assim, poderia se beneficiar de reforços, em particular com mais um armador. Ball, então, poderia cair como uma luva na equipe. Ele saiu do Lakers em 2020, na troca que trouxe Anthony Davis para a franquia. Seu pai, LaVar Ball, já falou mal do time publicamente desde sua saída.

