Lesão de pivô atrapalha planos do Mavericks por troca na NBA

O Dallas Mavericks tinha planos de trocar o pivô Daniel Gafford na trade deadline da NBA. No entanto, o time sofreu um revés nesta quarta-feira (22). Isso porque o titular Dereck Lively teve constatada uma fratura no pé e só deve voltar às quadras em até três meses. Ou seja, sem Lively, que não atua desde o dia 14, Gafford deve ficar na equipe texana.

A ideia do Mavericks era fazer uma troca por um defensor de perímetro utilizando Gafford. O principal alvo era Herb Jones, do New Orleans Pelicans. Apesar de o Pelicans relutar em envolver Jones em qualquer tipo de negociação, o Mavs tinha o desejo de contar com o especialista.

Mas a lesão de Lively atrapalha tudo. E não é só para troca na trade deadline da NBA. O pivô permite apenas 45.4% de cestas no geral dos adversários, enquanto é uma das armas ofensivas do técnico Jason Kidd.

Na atual temporada, Lively possui médias de 9.1 pontos, 7.8 rebotes e 1.7 bloqueio em 24 minutos por noite. Por outro lado, o Mavericks pensava em fazer a troca de Gafford, pois o pivô vem atraindo muito mercado na NBA. Na última segunda-feira, por exemplo, ele produziu 31 pontos, 15 rebotes e seis tocos. Ou seja, seu valor vinha aumentando ainda mais com recentes performances.

O Mavs chegou a ficar em segundo no Oeste por várias semanas, mas a lesão de Luka Doncic foi crucial para a queda. Hoje, o time de Dallas é apenas o sétimo, com 23 vitórias e 20 derrotas. Então, a diretoria queria aproveitar a trade deadline da NBA para tornar-se um dos mais fortes no perímetro.

Doncic, que não joga desde o dia 25 de dezembro, deve passar por avaliação ainda nesta semana. De acordo com o jornalista Jared Greenberg, da TNT americana, existe a chance de o armador voltar em breve.

Por enquanto, o Mavericks aguarda mais informações sobre o mercado da NBA para ter uma ideia do que ainda pode fazer. No momento, entretanto, é difícil acreditar que o time tenha jogadores que poderiam agradar um eventual parceiro de trocas. Vale lembrar que além de Doncic e Lively, o Mavs não vai trocar PJ Washington, Kyrie Irving e Klay Thompson. Agora, também não deve negociar Gafford.

A não ser que algo muito diferente aconteça até o dia 6 de fevereiro, Dallas deve passar a trade deadline sem nenhuma troca importante.

