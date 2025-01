Bradley Beal aceitaria troca para Bucks

As negociações acontecem de forma muito rápida na NBA. E com a proximidade da trade deadline, os times costumam acelerar o processo. A troca de Jimmy Butler estaria perto de acontecer com o Phoenix Suns, enquanto Bradley Beal poderia ir para o Milwaukee Bucks. De acordo com o radialista John Gambadoro, da Arizona Sports 98.7 FM Phoenix, Beal estaria disposto a jogar em Milwaukee.

Bradley Beal é peça fundamental para que o Phoenix Suns consiga a troca por Jimmy Butler, mas dependeria de um time como o Milwaukee Bucks para receber o cestinha. Isso porque a equipe do Arizona precisa “despachar” Beal para poder ficar com Butler.

No entanto, Beal não tinha interesse em deixar o Suns em troca. De acordo com seu agente, o jogador ficaria em Phoenix. Mas com a informação de Gambadoro, é quase certo que o atleta vai aceitar abrir mão de sua cláusula que veta negociações. O radialista é o principal insider do time do Arizona.

Publicidade

Ou seja, para que Butler seja reforço no Suns, Beal deve mesmo ir ao Bucks. Mas a troca não deve parar ali. É provável que o Toronto Raptors esteja no negócio para absorver alguns contratos.

Então, existe a chance de ser uma troca quádrupla. Eventualmente, um quinto time poderia aparecer.

Leia mais

Por enquanto, as simulações indicam a troca com quatro times.

Publicidade

O Suns receberia Jimmy Butler, enquanto o Heat levaria Khris Middleton e Bruce Brown. Enquanto isso, o Bucks teria Bradley Beal e Kevin Love. Por fim, o Raptors contaria com Bobby Portis e Pat Connaughton.

Mas existem alguns detalhes aqui.

Como o Bucks está acima do segundo nível de multas (second apron), o time não pode acumular salários em troca. Ou seja, teria de mandar Connaughton para o Raptors em uma negociação separada. Assim, o time de Milwaukee ficaria abaixo da segunda taxa e poderia participar.

Publicidade

Aliás, o Suns já está se preparando para receber Butler. Na noite de terça-feira, o time fez uma troca com o Utah Jazz para receber três escolhas de Draft. Em contrapartida, a equipe de Salt Lake City recebeu uma, de 2031.

Enquanto Phoenix fica com três escolhas a serem repassadas ne troca de Butler, Utah “arrisca”. Isso porque em 2031, existe a chance de o Suns não estar mais disputando os playoffs. Neste caso, o Jazz receberia a pick, que não tem proteção alguma.

Publicidade

Embora não tenha nenhuma confirmação, o Suns está muito próximo de conseguir duas coisas que queria. Primeiro, receber Butler. Depois, mandar Beal para outro lugar. Vale lembrar que o ala-armador virou reserva em Phoenix recentemente.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA