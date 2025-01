Suns e Jazz fazem troca na NBA

O Phoenix Suns e o Utah Jazz fizeram uma troca na NBA na noite desta terça-feira (21). Phoenix enviou sua escolha de primeira rodada de 2031 por três escolhas de primeira rodada com Utah. As escolhas que o Suns recebeu serão a menos favorável de 2025 entre Cleveland Cavaliers e Minnesota Timberwolves, a menos favorável de 2027 entre Cleveland, Minnesota e Utah, e também a menos favorável de 2029 entre as três mesmas equipes. A negociação não envolveu jogadores, se limitando às seleções de Drafts futuros.

Assim, Phoenix agora tem mais “munição” para reforçar a equipe. A franquia deve fazer grandes trocas antes da data limite para trocas, em 6 de fevereiro. Jimmy Butler seria o principal nome que o Suns deseja, mas as três escolhas podem ser ativos valiosos para outras negociações também.

Já pelo lado do Jazz, a escolha desprotegida de primeira rodada de 2031 do Suns era uma das mais valiosas da liga. Isso porque se tratando de uma NBA cíclica, Phoenix pode ou deve estar em baixa em 2031, após gastar tantos recursos e ativos na montagem do atual elenco. Assim, essa escolha pode valer tanto para Utah selecionar um prospecto quanto para trocar e montar seu time. Agora, a franquia conta com 11 escolhas de primeira rodada nos próximos sete anos, graças às trocas de Donovan Mitchell e Rudy Gobert.

No entanto, a troca com o Jazz não foi mau negócio para o Suns, segundo analistas da NBA. Afinal, a escolha de 2031 já seria trocada em algum momento, partindo do ponto que o Suns, querendo se reforçar, teria que abrir mão dela. Dessa forma, porém, tornou uma escolha em três. Agora o time tem mais opções. Pode, por exemplo, negociar as seleções e ainda manter uma delas.

O Suns monitora a situação de Jimmy Butler. O jogador pediu para ser trocado do Miami Heat ainda no ano passado, mas ainda não encontrou seu novo destino. No entanto, a troca deve sair nos próximos dias, segundo jornalistas. De toda forma, porém, a data limite para trocas se aproxima, e Phoenix já se reforça pensando nisso.

A equipe já adquiriu o pivô Nick Richards, do Charlotte Hornets, dias atrás. Trazendo um jogo mais físico ao garrafão, Richards foi uma boa adição até aqui. No entanto, Phoenix ainda busca trocar Bradley Beal e Jusuf Nurkic, veteranos que foram para o banco. Beal, porém, tem uma claúsula de não troca, o que emperra as negociações.

Agora com as escolhas que tem, o Suns pode usá-las para destravar algum acordo para trocar Beal ou Nurkic. Assim, abriria espaço na folha, evitando um Luxury Tax histórico e, no melhor dos casos, reforçando a equipe.

De acordo com várias fontes, a troca de Jimmy Butler pode ter até cinco times na NBA.

