Kyrie Irving supera marca de Kobe Bryant na NBA

Kyrie Irving teve Kobe Bryant como seu mentor na NBA. O armador do Dallas Mavericks sempre deixou claro sua idolatria pelo ex-craque do Los Angeles Lakers. Quebrar uma marca do ídolo, portanto, é certamente motivo de comemoração para o astro. Feito alcançado na sexta-feira (17).

Diante do Oklahoma City Thunder, Kyrie Irving superou Kobe Bryant em bolas de três na NBA. Após acertar três de oito arremessos, ele alcançou 1.828 arremessos convertidas, contra 1.827 do ex-jogador. Assim, o camisa 11 subiu para a 27ª posição no ranking de jogadores com mais cestas de três pontos.

Um destaque para o feito de Irving é o tempo. O armador, afinal, conseguiu a marca com 761 jogos de temporada regular. Kobe, porém, precisou de 1.346 partidas para alcançar o seu total de arremessos do perímetro. Um comparativo que mostra como a NBA mudou seu estilo ao longo dos últimos anos.

Com o armador, o Mavericks tem oito jogadores ou ex-jogadores no top 30 de bolas de três na NBA. O destaque é Klay Thompson, que aparece na quinta posição. Vince Carter, por sua vez, está em décimo. Jason Terry e Jason Kidd são 11º e 18º, enquando Dirk Nowitzki, JJ Redick e Wesley Matthews aparecem em 19º, 21º e 25º, respectivamente.

Irving, além disso, subiu na lista de maiores pontuadores de todos os tempos. No ranking com NBA e ABA combinadas, o armador saltou de 86º para 83º, ultrapassando Lou Hudson, Calvin Murphy e World B. Free, com 17.691 pontos na carreira. Para ultrapassar Dave Bink, que está na 82ª posição, ele precisa de mais 400 pontos.

A marca de Irving ainda colaborou para uma importante vitória do Mavs. Isso porque, a franquia bateu o líder do Oeste por 106 a 98 e se aproximou da zona de classificação à pós-temporada. O armador, que vinha de seis jogos de ausência, marcou 25 pontos, cinco rebotes e cinco assistências.

O técnico Jason Kidd, no entanto, minimizou a atuação do jogador. De acordo com ele, o impacto da contusão nas costas foi evidente. Isso porque, o astro teria tido dificuldades em converter chances que ele costuma acertar.

“Achei que ele (Irving) foi bem. Teve ótimas chances, que ele normalmente converteria, mas não converteu hoje. Ele ficou fora por um certo tempo, foi bom tê-lo de volta vestindo o uniforme e espero que ele jogue a partida de amanhã também”, disse Kidd, em entrevista após o jogo.

