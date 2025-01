Bucks pode enviar astro em troca por Jimmy Butler

Enquanto o Miami Heat tenta tomar a melhor decisão sobre seu futuro, os rumores seguem firmes. No entanto, alguns times teriam muito interesse em negociar com o Heat. Um deles seria o Milwaukee Bucks, que poderia enviar o astro Khris Middleton em troca por Jimmy Butler. De acordo com o jornalista Brett Siegel, do site Clutch Points, existe a chance de o Bucks mandar um de seus melhores jogadores da história recente da equipe.

“Alguns rumores cercando Butler e o Bucks estão aparecendo meio que como azarões, mas existem algumas questões. Por exemplo, o time de Milwaukee está na segunda faixa de multas da NBA. Apesar de não ter ainda uma opinião sobre o que o Bucks pode oferecer, o único cenário possível é enviar Middleton na trade deadline“, disse Siegel.

Vale registrar, entretanto, que o Heat pode manter Butler até o fim da atual temporada caso não consiga uma troca. Inclusive, uma suspensão ainda maior estava sendo especulada. E ainda tem o fato de que a punição inicial acabou na derrota para o Los Angeles Lakers, na última quarta-feira. Ou seja, ele poderia voltar às quadras nesta sexta-feira contra o Denver Nuggets.

Mas o Heat ainda pensa no que fazer com Jimmy Butler. Se por um lado, o time não quer ter um jogador insatisfeito em seu vestiário. Por outro, Miami paga um salário de US$48.8 milhões ao astro. Deixar o atleta encostado poderia desvalorizar em uma possível troca.

O Bucks pode mesmo tentar uma troca por Jimmy Butler até o dia 6 de fevereiro. Só que dificilmente poderia ser algo simples. Isso porque as regras da NBA impedem que os times enviem valores diferentes em casos como o de Milwaukee.

Portanto, é bem possível que o destino de Butler esteja ligado a uma troca envolvendo, pelo menos, mais um time. Apesar de Milwaukee não estar na “lista de desejos” do jogador, ele afirmou que gostaria de jogar em qualquer lugar que não fosse em Miami.

Dallas Mavericks, Houston Rockets, Phoenix Suns e Golden State Warriors seriam os times que Butler estaria mirando. Mas, mesmo que seja para um deles, é pouco provável que a negociação não seja tripla ou quádrupla. De acordo com vários rumores recentes, seria preciso que outras equipes estivessem na troca.

Por enquanto, Pat Riley, presidente do Heat, afirma não ter pressa para definir o futuro de Butler. Eles fizeram uma reunião na útlima semana e o jogador garantiu que queria uma troca ou sairia de graça ao fim da temporada 2024/25.

