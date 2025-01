Wizards e Blazers definem preço para troca de jogadores

Portland Trail Blazers e Washington Wizards devem ser pivôs no mercado de troca de jogadores. As equipes, afinal, estão em reconstrução e ocupam posições inferiores na NBA. Desse modo, os principais nomes das franquias devem despertar o interesse de adversários até o prazo de trocas em 6 de fevereiro.

O interesse, assim, permite que os times definam seus preços. De acordo com Michael Scotto, do HoopsHype, Wizards e Blazers devem buscar escolhas de segunda rodada pela troca de seus jogadores. Em especial, por Jonas Valanciunas, de Washington, e Robert Williams, de Portland.

“Valanciunas e Williams devem valer múltiplas escolhas de segunda rodada no mercado de trocas”, relatou Scotto.

Publicidade

Valanciunas é alvo de rumores desde que assinou com o Wizards. Isso porque, o pivô é visto como um jogador capaz de complementar um time favorito ao título, não uma equipe em reconstrução, como é o caso de Washington. Desse modo, diferentes times já mostraram interesse no lituano.

De início, o Los Angeles Lakers parecia o principal destino. A franquia, afinal, deseja um pivô para dividir função com Anthony Davis, enquanto Jaxson Hayes e Christian Wood têm minutos reduzidos na rotação de JJ Redick. Porém, a falta de ativos pode ser um problema na hora de negociar com o Wizards.

Publicidade

O New York Knicks, por sua vez, surgiu como recém-interessado por Valanciunas. De acordo com Ian Begley, da rede SNY TV, o lituano é visto como uma alternativa para reforçar o garrafão, caso algum nome do elenco seja negociado nas próximas semanas.

Leia mais!

“O Knicks está seguro de que Mitchell Robinson estará em quadra até fevereiro no máximo. Isso é algo que a franquia tem aguardado desde que 2023/24 começou. No entanto, ele também não está descartado como um ativo para trocas. Nesse caso, Valanciunas seria um alvo potencial para New York”, explicou o insider.

Publicidade

Robert Williams, enquanto isso, é visto como um dos nomes mais cobiçados no mercado. O pivô tem sido associado às franquias competitivas desde que saiu do Boston Celtics no ano passado. Ele chegou ao Blazers na troca de Jrue Holiday. Porém, a franquia conta com Deandre Ayton, Duop Reath e Donovan Clingan para a função. Desse modo, o veterano poderia reforçar um time que busca disputar o título.

O problema em relação a Williams é seu histórico de lesões. Em sua carreira, ele jamais ultrapassou a marca de 65 jogos. Na temporada passada, aliás, ele sofreu uma grave contusão e perdeu 76 jogos do Blazers. Na atual campanha, por sua vez, ele teve um pequeno desconforto, mas tem tido boas atuações. Em 12 jogos, o pivô tem médias de 6.6 pontos, cinco rebotes e 1.7 toco.

Publicidade

Ainda assim, Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans e Sacramento Kings já demonstraram interesse no pivô.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA