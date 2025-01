Sócio de LeBron James quer criar liga paralela a NBA

O famoso sócio de LeBron James, Maverick Carter pode estar de olho em um cenário onde cria uma liga concorrente para a NBA. Com um projeto ambicioso e supostos investimentos bilionários, a principal liga de basquete do mundo pode ganhar companhia. Ao menos, é a informação da revista de negócios Bloomberg.

De acordo com a revista, a ideia dos investidores é criar uma liga de basquete ao estilo da Fórmula 1. A base será na América do Norte, mas a ideia é que seja algo como uma tour pelo mundo enquanto o campeonato se desenrola. Semelhante ao que vemos no mundo das corridas, com etapas espalhadas em vários países com uma classificação final.

Maverick Carter tem sido um dos investidores do projeto, e tem a companhia de algumas empresas como a UBS Group AG que presta serviços financeiros, assim como a Evercore Inc, que também é citada na notícia. Juntos, eles pretendem reunir um valor inicial de mais de US$5 bilhões.

O novo torneio seria composto por seis equipes masculinas e femininas em um primeiro momento. Os jogos seriam disputados em oito cidades ao redor do mundo. O nome dos lugares não foi dito pela revista. A ideia seria passar duas semanas em cada local.

Mais bilionários como o cofundador do Skype, Geoff Prentice e Grady Burnett, que foi um executivo importante do Facebook, também estão entre os que podem investir no novo torneio.

Por fim, a revista FOS garantiu que LeBron James não está envolvido na criação de uma nova liga que dispute espaço com a NBA. Apesar de serem parceiros de negócios, o astro do Los Angeles Lakers não está ao lado de Maverick Carter na questão.

O camisa 23 tem uma marca ligada a Carter, a Uninterrupted. Ela produziu um programa onde James comandou algumas entrevistas por um tempo, o The Shop. A maior empresa de ambos é a The Spring Hill Company, fundada em 2020.

Por fim, não está claro se a liga passará de uma ideia para uma execução real, mas a vontade dos envolvidos é de fazê-la. A proposta é diferente da NBA, mas seria a primeira concorrente real da liga nos EUA, desde a ABA.

A antiga liga que contou com talentos como Julius Erving, se fundiu com a NBA em 1976. Mas vale citar que pela proposta de uma liga mais global, essa noção pode se perder ao longo do tempo. A ABA, afinal, operava dentro dos EUA de forma completa, com um formato mais parecido. A liga rival foi uma das responsáveis pelo declínio da NBA nos anos 70, até a chegada de Magic Johnson e Larry Bird, poucos anos depois da fusão.

