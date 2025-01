“LeBron James vai deixar a NBA pior do que encontrou”, dispara ex-jogador

LeBron James está na reta final de sua carreira de jogador da NBA. Após 22 temporadas, o camisa 23 coleciona quatro títulos, quatro MVPs e o recorde de maior pontuador na história da liga. Portanto, números e conquistas suficientes para o cravarem como um dos grandes jogadores de basquete de todos os tempos.

Porém, como em qualquer profissão ou esporte, LeBron também coleciona críticos. O mais recente foi Kwane Brown. O ex-jogador da NBA disparou sobre a influência negativa que o astro do Los Angeles Lakers causou na NBA. Segundo ele, o camisa 23 forçou mudanças que pioraram o jogo na liga.

“Eu acredito que LeBron James vai deixar a NBA pior do que encontrou”, disparou o ex-jogador. E essa é apenas minha opinião particular, porque ele não tem nenhuma culpa sobre como impactou o jogo”, acrescentou.

A crítica de Brown, no entanto, não tem relação às mudanças claras do jogo. Ele, por exemplo, não responsabilizou James pelo estilo de jogo voltado aos três pontos. Muito menos culpou o ídolo do Lakers pelo alto volume de faltas ou lances livres. Na verdade, ele apenas afirmou que o ala-pivô foi beneficiado pela liga para se tornar o que é.

“LeBron é um jogador de futebol americano no basquete. Por isso, mudaram as regras para que seu conjunto de habilidades funcionasse. A NBA, desse modo, acabou com os alas de forças. Eles se livraram de todas as pessoas que poderiam contestar seus arremessos. Assim, ele tem um caminho livre para fazer o que faz”, completou.

As falas ficaram longe de serem uma análise. Brown não apontou os fatores para isso. Existem diversos críticos ao estilo de jogo atual da NBA. Porém, pouc1os deles apontam a culpa em LeBron. Stephen Curry, por exemplo, tem muito mais impacto em como as bolas de três dominaram a liga.

Em relação aos jogadores físicos, LeBron está a 22 anos na liga e enfrentou todo tipo de adversário. Na primeira metade de sua carreira, ele se destacou por um estilo muito físico, onde ganhava na força dos adversários. Nos últimos dez anos, enquanto isso, se transformou em um jogador mais inteligente, capaz de liderar transições e acelerar os jogos.

Enquanto recebe críticas de Brown, James segue em alto nível no Lakers. Na atual temporada, o astro tem médias de 23.8 pontos, 8.8 assistências e 7.7 rebotes.

