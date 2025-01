NBA: Por ídolos, Lakers e Warriors querem trocas

Los Angeles Lakers e Golden State Warriors dominam os rumores de trocas da NBA. Normal, até. Mas isso acontece por vários motivos. Seja por popularidade, por contarem com grandes ídolos e perceberem que estão chegando no “fim de festa”. Por enquanto, os times fizeram uma negociação cada. Ambas com o Brooklyn Nets, que claramente quer ir em busca de uma escolha boa no Draft. Mas com a trade deadline cada vez mais próxima, o momento é de analisar o que seus elencos possuem e entender se conseguem extrair dali uma recuperação.

Nem tanto o Lakers, pois está em situação minimamente confortável. Até aqui, são 20 vitórias em 36 jogos, o que daria ao time uma classificação direta aos playoffs. Mas é o Oeste, né? Em casa, a equipe de Los Angeles perdeu para o Dallas Mavericks que não tinha Luka Doncic e Kyrie Irving. Então, tem algo errado ali. No mínimo, dá para fazer melhor.

Enquanto isso, o Warriors vem “derrapando” com 15 derrotas nos últimos 21 jogos da NBA. Apesar de brigar pelo topo no começo da temporada, o time de San Francisco se perdeu. Sem Klay Thompson, que foi para o Mavs, Golden State nem de longe parece com aquele que assustava adversários. Não houve melhora ou evolução nem mesmo depois da chegada de Dennis Schroder. Então, é hora de pensar no que ainda pode ser feito.

Com trocas certeiras, Lakers e Warriors ainda são times com aspirações ao título da NBA, embora a classificação não mostre isso. Mas o que fazer até o dia 6 de fevereiro?

Bem, basicamente, os times querem dar a seus ídolos uma chance de brigar. Uma última, talvez. Enquanto LeBron James está com 40 anos e não consegue mais produzir o mesmo por longo período, Stephen Curry tem seus piores números desde que virou um astro. São coisas que preocupam muito as diretorias de Lakers e Warriors. Portanto, a ordem é ver quem ainda pode ajudar em uma busca pelo topo.

Vale acrescentar que o Oeste, apesar de ser muito forte, está “premiando” times que não estão no auge. O Memphis Grizzlies, por exemplo, está sem Ja Morant e, mesmo assim, não jogando tão bem em várias partidas, dá um jeito de se manter no terceiro lugar. Já o Houston Rockets, que na contramão da NBA, tem o segundo pior aproveitamento de três, mas está em segundo na conferência.

Até esses dias, o Mavs era o quarto, mas nem mesmo uma sequência terrível de derrotas sem Doncic fez o time despencar. Hoje é o quinto.

Por fim, o Denver Nuggets, cheio de problemas, sem profundidade no elenco, é o quinto.

Então, dá para dizer que o Oeste está longe de “pegar fogo” no momento. O ponto é: ainda vai.

Quando Morant, Doncic, Irving e outros astros estiverem em quadra na NBA, Lakers e Warriors, se não fizerem trocas, terão o que, afinal? Com o basquete que produzem hoje, os times sabem que não serão bons o bastante.

Lakers

LeBron James ainda não “acabou”. Basta ver que ele fez 38 e 30 pontos em dias consecutivos na última semana. Apesar de estar com 40 anos, ele é capaz de fazer grandes lances, como aquela enterrada incrível contra o Mavericks.

Mas após a troca por Dorian Finney-Smith, pouca coisa mudou. Enquanto Rui Hachimura estiver no time, JJ Redick utiliza o ala por menos tempo que poderia ou deveria. Enquanto isso, os rumores de trocas apontam que o Lakers vai atrás de pivô.

Seja Nikola Vucevic ou Jonas Valanciunas, o time de Los Angeles vai utilizar um ala para mandar na negociação. Pode ser Hachimura para ter Vucevic ou Jarred Vanderbilt por Valanciunas.

Talvez, esteja faltando um armador de ofício após a saída de D’Angelo Russell, mas Redick vê Austin Reaves fazendo bem a função. Seu aproveitamento, no entanto, está abaixo dos últimos anos. Mas mesmo assim, faz a melhor temporada da carreira com 18.3 pontos, 5.9 assistências e 4.3 rebotes.

O jogador dos sonhos, entetanto, não deve chegar. De’Aaron Fox até esteve perto de trocas há algumas semanas, mas a boa sequência do Sacramento Kings deixa o Lakers sem muito o que fazer aqui. Se fosse “implodir” o elenco, o Kings poderia receber Hachimura, Vanderbilt e Gabe Vincent, além de escolhas de Draft.

Mas não deve acontecer.

Warriors

Assim como o Lakers, o Warriors ainda vai atrás de opções de trocas no mercado. Chegou Dennis Schroder, mas é pouco. Havia uma promessa de que faria negociação por um astro há cerca de dois meses. Por enquanto, os nomes mais falados por lá foram os de Jimmy Butler, Nikola Vucevic e até Zion Williamson.

Mas o Warriors vai mesmo fazer algo por um deles?

Bem, Vucevic seria o nome mais realista. É um pivô que faz ótimo espaçamento de quadra, enquanto tem características diferentes de outros jogadores da posição. Seria a troca ideal.

Por outro lado, Butler até chegou a agradar. Mas ter de enviar meio time ao Miami Heat fez o Warriors desistir de uma das trocas “mais quentes” do mercado.

Então, Williamson seria a outra opção.

Só que vale investir em um jogador que faz cerca de 40% dos jogos pelo New Orleans Pelicans desde o seu Draft? Mas mais que isso, vai mandar quem?

Um pacote com Andrew Wiggins, Brandin Bodziemski e Kevon Looney (mais escolhas de Draft) devem funcionar. No entanto, dependeria muito de Jonathan Kuminga, que deve voltar perto da trade deadline. Ele seria o único ala (que pode jogar como ala-pivô) para o time titular. Existem outras opções, como Lindy Waters ou Moses Moody, enquanto Kuminga estiver fora.

Mas saudável, Williamson poderia dar a chance que o Warriors tanto deseja.

LeBron James e Stephen Curry

Eles estão mais perto da aposentadoria do que um título hoje. Mas vale lembrar que trocas na trade deadline da NBA já fizeram times melhorarem e é nisso que Lakers e Warriors apostam.

O próprio Lakers, em 2022/23, disputou a decisão do Oeste com o Denver Nuggets após fazer trocas ali. O mesmo aconteceu com o Dallas Mavericks na última temporada. Então, existe a esperança.

Uma boa segunda metade de temporada pode levar Lakers e/ou Warriors ao topo do Oeste. Afinal, os dois estão a, no máximo, três jogos de diferença para o mando de quadra. Veja a sequência do Kings, por exemplo. Era “implosão”, trocas de seus melhores jogadores e tudo mais. Seis jogos depois da demissão de Mike Brown, já se fala em playoffs por lá.

Imagine que Lakers e Warriors consigam se dar bem na trade deadline e briguem até uma final de conferência, por exemplo. Seria o bastante para fazerem uma última tentativa em 2025/26.

Existem rumores, no entanto, que apontam a aposentadoria de LeBron e Curry em breve. Quanto antes os times conseguirem as trocas no mercado da NBA, mais chances terão de fazerem algo agora.

Portanto, as próximas semanas vão apontar o futuro de seus principais astros.

