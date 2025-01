Vem mais: Lakers deve seguir ativo no mercado de trocas na NBA

De acordo com Jovan Buha, do site The Athletic, o Los Angeles Lakers ainda não terminou de agir no mercado de trocas da NBA e segue a procura de reforços. Apesar de fechar o acordo recente com o Brooklyn Nets por Dorian Finney-Smith, a equipe ainda segue considerando que o atual elenco precisa de outros movimentos. Ou seja, os rumores não vão parar até a trade deadline de fevereiro.

“Como relatei antes, a ideia geral é de que o Lakers ainda vai reavaliar seu elenco atual. Mas é muito difícil que eles estejam satisfeitos. Então, não é loucura pensar que mais trocas vão acontecer. Aliás, é realista, a franquia não está fechada para negócios e quer explorar as melhores oportunidades”, afirmou o insider.

O único acordo até aqui foi fechado no último domingo de 2024. Dorian Finney-Smith e Shake Milton chegaram do Brooklyn Nets, enquanto D’Angelo Russell, Maxwell Lewis e três escolhas de segunda rodada do Draft. A equipe obteve um defensor de tamanho para o ponto de ataque, que também consegue chutar de três. Era o grande objetivo.

Aliás, um dos pontos elogiados do acordo foi que Los Angeles obteve o ala sem envolver picks de primeira rodada do Draft. A equipe tem duas seleções disponíveis para troca. De acordo com Buha, não está claro se o time cederá elas em algum acordo ao redor da NBA.

“Acho que essa é a grande questão. Afinal, uma outra troca custaria uma escolha de primeira rodada? Isso é menos claro. Com as pessoas que converso sobre isso, existe algum ceticismo sobre a franquia estar realmente disposta a abrir mão desses ativos. É o que eles tem para uma eventual reconstrução, então, precisaria ser algo grande para abrir mão de uma delas ou de ambas”, concluiu.

Apesar da incrível longevidade de LeBron James, o ala já tem 40 anos. O fim de sua carreira afetará a noção competitiva de Los Angeles. Então, essas escolhas são muito valorizadas ao redor da NBA, já que tem grande chance de estar no topo do Draft.

O Lakers já foi citado como um possível destino de nomes como Zach LaVine ou Brandon Ingram, mas os rumores não são muito fortes nesse sentido. Jimmy Butler, por exemplo, é uma grande estrela no mercado que não tem seu nome ligado a franquia.

Por outro lado, vários insiders como o próprio Buha, já citaram que Los Angeles gostaria de ter mais opções para a posição de pivô. Um reserva consistente e que também possa jogar ao lado de Anthony Davis, passando Jaxson Hayes, Christian Koloko e Christian Wood na rotação.

O retorno de Jarred Vanderbilt, melhor defensor do Lakers, também pode determinar outras necessidades que o elenco tenha para o mercado de trocas na NBA. Como quase sempre, haverão rumores sobre Los Angeles no mercado.

