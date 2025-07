Contrato de jogador do Timberwolves levou Myles Turner ao Bucks

Na terça-feira (1), Myles Turner se tornou jogador do Milwaukee Bucks ao fechar contrato de quatro anos que vai render US$107 milhões em salários. Agente livre, havia expectativa que o pivô renovasse com o Indiana Pacers. No entanto, de acordo com Tim Bontemps, da ESPN, o novo contrato de Naz Reid, no Minnesota Timberwolves, influenciou na decisão de Turner.

“Ninguém via o Milwaukee Bucks abrindo espaço no teto salarial para contratar Turner. E, uma vez que o fez, pôde superar Indiana. A contratação do pivô Naz Reid por cinco anos e US$125 milhões pelo Minnesota já havia complicado as negociações entre Pacers e Turner. Ele, como titular de um time das Finais, tinha motivos para acreditar que valia mais do Reid, um pivô reserva de Minnesota”, disse o jornalista.

Ou seja, o agora ex-pivô do Pacers queria um valor mais do que o que o Pacers queria pagar. Para isso, usou a renovação de Reid como argumento para buscar outro time. Afinal, ele se viu no direito de receber mais que o reserva de um time que não chegou às finais da NBA.

Naz Reid declinou a um acordo que tinha direito de abandonar para 2025/26, no valor de US$15 milhões. Ou seja, o novo contrato começa já na próxima campanha, com uma média anual de US$25 milhões. Seu novo contrato com o Timberwolves prevê a saída antes do último ano. Ou seja, tem a player option como o que ele assinou em 2023.

Sam Amick, do site The Athletic, revelou que o Pacers não foi além de US$23 milhões anuais para tentar renovar com Myles Turner. Portanto, um valor abaixo do oferecido por Milwaukee. O Bucks, além disso, deu um ano de contrato a mais, com direito a opção para o jogador renovar na última temporada do contrato.

Enquanto isso, o pivô era agente livre do Indiana Pacers e, a princípio, a renovação era uma das certezas do mercado da liga. Mas tudo se complicou nas últimas 24 horas. Shams Charania, da ESPN, apurou que o time de Indiana repensou a promessa de exceder o teto salarial para manter o elenco finalista da NBA intacto. O Bucks, como resultado, avançou para tornar Myles Turner jogador da franquia em uma das negociações mais improváveis dessa agência livre.

A perda de Turner, certamente, é um grande golpe para o Pacers. Afinal, nas últimas semanas, a franquia não escondia que a renovação do veterano era uma prioridade interna. Tanto que o próprio técnico Rick Carlisle abordou a questão depois dos playoffs da NBA de forma sincera. O comandante cravou que, independentemente da lesão de Haliburton, a permanência do pivô era necessária.

“Myles é a nossa prioridade no mercado nesse momento e não fazemos mistério sobre isso. Eu não sei, a princípio, quais vão ser os números, valores e o tempo de contrato. Não entendo essas coisas, para ser sincero. Mas esse atleta é importante demais para tudo que nós já construímos aqui. Mais do que isso, do que ainda vamos fazer no futuro”, dizia o veterano treinador.

