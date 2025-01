NBA: Lakers fica perto de ter “reforço” para temporada

O Los Angeles Lakers deve ter um reforço para a temporada da NBA. No entanto, não por trocas ou agência livre. O nome em questão é o de Jarred Vanderbilt, que está fora por lesão desde o início de 2024/25. De acordo com o técnico JJ Redick, o ala-pivô está em fase final de recuperação e próximo de um retorno às quadras.

“Vanderbilt continua evoluindo e aumentando as atividades em quadra”, comentou Redick. “Desse modo, com sorte, teremos uma atualização firme sobre o seu retorno em breve. Mas o progresso dele é real agora”, acrescentou.

O jogador ainda não estreou na temporada após passar por uma cirurgia nos pés em maio. O procedimento aconteceu para reparar um entorse que ele sofreu no pé direito. A lesão aconteceu na vitória do Los Angeles Lakers contra o Boston Celtics, em 1º de fevereiro da temporada passada.

Publicidade

Em dezembro, a equipe informou que seu retorno aconteceria no início de janeiro. Porém, até o momento, não houve nenhuma confirmação. Enquanto isso, em 30 de dezembro, o ala-pivô realizou treinos sem contato.

“O inchaço no joelho diminuiu. Agora, é só uma questão de aumentar o ritmo para poder jogar. Depois se recuperar, jogar novamente e assim por diante. Como é uma temporada da NBA, em vez de qualquer tipo de revés que ele tenha tido nas últimas semanas. Ele está progredindo bem”, completou Redick.

Publicidade

Leia mais!

Outro desfalque

Além disso, o Lakers ainda lida com a ausência de Gabe Vincent. O armador, afinal, chegou ao seu quarto jogo fora por uma distensão no oblíquo esquerdo. De acordo com Redick, o armador está evoluindo e o único problema é uma “questão de tolerância à dor”.

Com 18.9 minutos por jogo, Vincent tem médias de 4.3 pontos, 1.3 rebotes e 0.9 assistências na atual temporada.

Reforço

Enquanto aguarda Vanderbilt, o Lakers aproveita um outro reforço para a posição na temporada da NBA. Trata-se de Dorian Finney-Smith. O jogador chegou em troca com o Brooklyn Nets em 29 de dezembro. No domingo (5), ele teve sua melhor atuação, ao alcançar seu primeiro jogo com dígitos duplos, ao marcar 13 pontos em 26 minutos.

Publicidade

“Foi bom. A equipe ainda diz que estou deixando de arremessar de três. Eu poderia ter tentado mais dois. Porém, é divertido estar com eles. Jogar ao lado desses caras que me dão confiança. É divertido ver LeBron James arremessar a bola com uma perna só. Então, é bom estar aqui e ver isso”, celebrou o ala-pivô.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA