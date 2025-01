Patrick Beverley culpa torcida por falta de trocas no Lakers

A chegada de Dorian Finney-Smith ao Los Angeles Lakers, antes de tudo, serviu para os fãs se acalmarem. Afinal, fazia quase dois anos que a franquia não fechava um negócio entre jogadores. As críticas ao trabalho do gerente-geral Rob Pelinka, como resultado, estavam mais altas do que nunca. Mas, para Patrick Beverley, há um culpado pouco citado pela recente falta de trocas no Lakers.

“Os verdadeiros fãs da franquia conhecem basquete, pois já passaram por muita coisa nessa liga. Mas eles ainda não entendem o efeito que podem ter na melhora do time. Um atleta arremessa mal e já ‘destroem’ esse cara com uma chuva de críticas. Todos falam muito mal dos jogadores da própria equipe e, com isso, ajudam no processo de desvalorizá-los”, explicou o veterano armador.

A pouca atividade de Pelinka, a princípio, é um assunto crítico entre os fãs do Lakers. A equipe terminou a offseason sem reforços além dos novatos selecionados no draft por causa da inércia do GM. A mídia especulou vários jogadores no time, mas o executivo dizia que priorizava manter as suas moedas de troca. Beverley crê que a torcida mais ansiosa só atrapalha a gestão de ativos dos angelinos.

“Já é difícil para esse time fechar trocas, pois ninguém quer ajudá-los. A equipe pede uma escolha de segunda rodada de draft por tal jogador, mas, para o Lakers, exigem duas de primeira rodada. Então, tudo só piora com essa postura dos fãs. Ninguém dá nada pelos jogadores do time, pois os próprios torcedores dizem que eles não valem nada”, concluiu o especialista defensivo.

Em risco

Patrick Beverley, a princípio, até pode ter alguma razão em sua teoria sobre a falta de trocas no Lakers. Mas a motivação do negócio por Finney-Smith pode ter sido mais do que só pressão da torcida. A troca, por coincidência ou não, saiu dias depois de boatos sobre a demissão de Pelinka começarem a circular nos bastidores. O jornalista Jovan Buha, do site The Athletic, crê que o GM está em risco no cargo.

“Na última temporada, todos os dedos acabaram apontados para Darvin Ham. Ele foi a pessoa que julgaram culpado por tudo o que deu errado. Mas, nesse ano, não é assim. Tudo está diferente, pois não existe um bode expiatório tão claro. O cenário vai seguir aberto até o fim da temporada, ao meu ver. Mas, nesse momento, acho que tudo se encaminha para Rob ser o demitido”, indicou o setorista da equipe.

Pelinka mostrou agilidade como negociador para fechar a chegada de Finney-Smith. O Lakers, afinal, “atravessou” uma negociação encaminhada do Nets com o Grizzlies pelo defensor. Para muitos, aliás, o Grizzlies tinha uma oferta melhor do que os angelinos. O time da Califórnia cedeu D’Angelo Russell e três escolhas de segunda rodada de draft para trazer o veterano.

Incapaz

Vale citar, no entanto, que as críticas a Pelinka não se limitavam aos torcedores. Vários analistas da imprensa especializada não tinham uma boa avaliação do trabalho recente do gerente. Os comentários negativos ficaram mais incisivos depois do Lakers perder a concorrência pela contratação de Klay Thompson. O polêmico Nick Wright, por exemplo, foi duro ao falar do GM em julho passado.

“Estou perplexo com a inabilidade de Rob fechar qualquer tipo de negociação e reforço. Ele fez uma boa escolha de draft, mas você precisa escolher alguém. Dalton Knecht só estava lá porque vários times o passaram. Temos um cenário em que o melhor jogador de sua geração aceitaria um salário para Klay ser contratado. E, ainda assim, Rob não conseguiu contratá-lo”, disparou o comentarista da rede Fox Sports.

