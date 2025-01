JJ Redick responde a Charles Barkley sobre Lakers

Charles Barkley disparou críticas recentes contra JJ Redick. Durante o Inside The NBA, o ex-jogador condenou o estilo de jogo do Los Angeles Lakers e questinou o trabalho do técnico novato. O treinador, porém, evitou qualquer discussão pública com o analista e afirmou que não ligou.

“Não assisti ao clipe inteiro, sendo honesto. Minha frequência cardíaca em repouso é 64. Eu assisti ao vídeo e seguiu em 64. Então, eu não ligo. Tenho outros pensamentos, mas não ligo”, respondeu o técnico do Lakers.

As críticas de Charles Barkley a JJ Redick aconteceram na semana passada. Na ocasião, o ex-jogador respondeu à análise do técnico sobre as quedas de audiência da NBA. Enquanto o treinador apontou que a mídia é culpada, o analista afirmou que os responsáveis são os próprios times da liga.

“Redick disse algo sobre sermos a razão de as pessoas não estarem assistindo aos jogos ruins. Sim, nós. Como se fôssemos nós que estamos chutando cem bolas de três pontos todas as noites”, criticou.

Barkley ainda seguiu com respostas irônicas a Redick. Após criticar o padrão de jogo da NBA, o veterano analista contou que o técnico corre riscos de ser demitido do Los Angeles. Afinal, segundo ele, o time comandado pelo técnico “é horrível”.

“JJ, se você me desafiar, é melhor não errar. Porque eu posso te pegar, irmão. Eu comento jogos do Lakers e você não pode esconder os defeitos que tem. Você é um homem morto andando, porque o time demitiu Frank Vogel e Darvin Ham. Os dois fizeram bons trabalhos. No entanto, você apareceu achando que mudaria as coisas. O Lakers é horrível”, criticou Barkley.

Análise de Redick

Redick evitou responder a Barkley. No entanto, o técnico tem uma visão diferente do astro dos anos 90. De acordo com ele, a NBA não adotou um padrão de bolas de três, como o ex-jogador e outros nomes têm apontado nos últimos anos. Acontece que a liga tem se moldado conforme o talento de seus jogadores.

“Não acho que a liga esteja assim como muita gente diz. Há elencos e certos jogador que, por suas habilidades, faz sentido arremessar muitas bolas de três. O que acho que se perde um pouco na quantidade é o que foi retirado, como o declínio constante nos arremessos de dois pontos. Porém, as bolas de três permitiram mais espaço para as pessoas pontuarem no garrafão”, analisou o técnico.

Por fim, o treinador disparou contra a cobertura dos jogos da NBA. Segundo ele, as emissoras parceiras, como TNT e ESPN, abordam a liga como “ruim”.

“Não acho que nós, como parceiros nacionais, fizemos um bom trabalho de contar histórias. Se sou um fã casual e me dizem que o produto é ruim, eu não vou assistí-lo. E é isso que realmente aconteceu nos últimos 10 ou 15 anos. Não sei por quê. Não acho engraçado. O nosso jogo deveria ser celebrado”, completou.

