Charles Barkley detona 76ers e Suns: “Fedem”

Charles Barkley foi ídolo por onde passou como jogador na NBA, especialmente Philadelphia 76ers e Phoenix Suns. No entanto, o hoje analista da TNT vê os dois times muito mal na temporada. De acordo com Barkley, Sixers e Suns não fazem uma boa campanha. Mas mais que isso, jogam muito mal.

“Eu torço por 76ers e Suns”, disse Charles Barkley. “Mas tenho zero fé em Suns e Sixers. Me magoa muito dizer isso. Eu vi o Suns jogar na útlima semana: eles fedem”.

De fato, 76ers e Suns pareciam ter times muito melhores antes do início da temporada 2024/25 da NBA. Mas as lesões de seus principais jogadores deixaram as campanhas bem abaixo da projeção.

Enquanto o Sixers ocupa apenas o 11° lugar no Leste, o Suns está na mesma posição no Oeste. E é justamente o problema para o time de Phoenix.

Isso porque o 76ers deve conseguir se recuperar em breve e entrar na zona de play-in. O Chicago Bulls, décimo na conferência, está se preparando para deixar o elenco pior para ficar com sua escolha de Draft. Mas o Suns encara fortes rivais no Oeste. O time tenta embalar, enquanto o trio Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal não consegue jogar junto.

“O nível de frustração é alto. Somos competidores aqui e entendemos que jogos assim vão ter um preço muito alto no fim da temporada”, disse Devin Booker. “Então, você quer fazer seu trabalho mais cedo, antes do All-Star. Mas não dá para saber o que vai acontecer. Lesões podem acontecer nesse período, também. Então, queremos ganhar terreno, jogar e vencer todo jogo possível”.

Por enquanto, Kevin Durant, Bradley Beal e Devin Booker jogaram juntos em apenas 13 dos 32 jogos, com dez vitórias. Na última temporada, por exemplo, estiveram em quadra em 41 das 82 partidas. O Suns venceu 26 delas. Ou seja, um aproveitamento de 63.4%.

Booker, que estava fora desde o dia 21 de dezembro, retornou no jogo do dia 31. Mas em apenas 12 minutos, Beal sofreu lesão e saiu. De acordo com o Suns, o armador é dúvida para enfrentar o Indiana Pacers na noite de sábado.

Mas com quase 77% de aproveitamento quando os três estão juntos, o Suns tem chances reais de brigar por melhores posições. O time funciona.

Quase o mesmo que acontece com o Sixers, por exemplo. A diferença é que, com Joel Embiid em quadra, o time tem apenas 50% de aproveitamento. Por lá, Paul George e Tyrese Maxey também perderam jogos por lesões.

Embiid, George e Maxey jogaram juntos em dez partidas, com seis vitórias e quatro derrotas. Assim como o Suns, estaria brigando por vaga direta nos playoffs.

