Cinco opções de troca para Jimmy Butler

É isso. Jimmy Butler pediu troca no Miami Heat, então vamos repercutir algumas das opções que os rumores apresentaram nos últimos dias. Lembrando que o astro teria quatro ou cinco times que gostaria de jogar. Apesar de não ser algo certo (vide Damian Lillard), são algumas ideias que poderiam agradar Heat e Butler.

Houston Rockets

A primeira das opções de troca é o Houston Rockets, um time que Jimmy Butler gosta. Mas não é por acaso. Primeiro, ele nasceu em Houston, onde passou toda a infância e adolescência. Depois, ele não é bobo. O Rockets está em alta e briga no topo do Oeste, claramente a conferência mais forte da NBA. Então, seria juntar o seu objetivo de lutar por um título com “estar em casa”.

Mas para a troca acontecer, Butler chegaria ao Rockets por várias escolhas de Draft. E o Heat deixou claro que não quer apenas isso. A equipe quer, acima de tudo, jogadores que possam fazer Miami ter chances de ir às finais.

Publicidade

Neste caso, a proposta seria Dillon Brooks, Cam Whitmore, Steven Adams e Jeff Green. Enquanto Adams e Green chegariam apenas para que os salários batam, Brooks é um ótimo defensor de perímetro e se encaixa no Heat Culture mais do que vários jogadores da NBA. Além disso, tornou-se uma grande opção para o arremesso de três.

De quebra, ainda teria o jovem Whitmore, que “clama” por mais minutos em quadra. Ao menos, foi o que deixou claro em entrevista recente. De acordo com o ala, suas chances de aparecer em Houston são mínimas por não ter tempo suficiente.

Publicidade

Escolhas de Draft entrariam para compensar a negociação.

Dallas Mavericks

No Mavs, entretanto, seria algo muito mais difícil de acontecer. Apesar de Jimmy Butler citar o time como uma de suas opções de troca, é preciso ver o que Dallas pode oferecer.

Então, um pacote com PJ Washington, Maxi Kleber, Naji Marshall, Dwight Powell, Dante Exum e Olivier Maxence-Prosper bateria salários. Improvável, pois o Mavericks não gostaria de ceder tantos jogadores da rotação por apenas um jogador. Não faz sentido para o time, mas já vimos acontecer de tudo, né?

Publicidade

Outra ideia seria enoveria Klay Thompson no lugar de Marshall, mas sem Exum e Maxence-Prosper.

Pouco provável, também.

Leia mais

Golden State Warriors

O Warriors vem “gritando” por reforços, então Jimmy Butler poderia chegar em uma troca. A equipe de San Francisco quer competir pelo título e dar uma última chance a Stephen Curry de ser campeão. O camisa 30 já possui quatro, mas a direção ainda acha que existe a possibilidade.

Publicidade

Precisa agir de forma rápida.

Portanto, o Warriors mandaria Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga, Gary Payton II e Kyle Anderson, além de escolhas de Draft. Por outro lado, Butler chegaria em San Francisco ao lado de Kevin Love.

Aliás, Kevin Love é um antigo sonho do Warriors. O time tentou várias e várias vezes. Ele quase foi para o time na última década, mas nunca aconteceu. Jerry West apareceu para evitar. Claro, o Love de hoje passa longe daquele de dez anos atrás, mas ainda é um veterano que pode ajudar em formações baixas.

Publicidade

Phoenix Suns

Aqui, como em outras opções de troca por Jimmy Butler, é mais um time que o astro deseja jogar. Mas tem uma particularidade. A negociação depende muito da vontade de Bradley Beal. Isso porque ele possui a opção de rejeitar qualquer tipo de troca, algo bem raro na NBA.

Dá para acontecer se Bradley Beal quiser. E pode ser um sonho antigo acontecendo né? Assim como Love é com o Warriors, Beal é um jogador que a diretoria do Heat adora. E seria mútuo.

Beal iria para o Heat, enquanto Alec Burks e Butler sairiam para o Suns. Claro, com várias escolhas de Draft.

Publicidade

Oklahoma City Thunder

Por fim, o Thunder. Apesar de não ser um time em sua lista, é a equipe com mais chances de fazer com escolhas de Draft. Afinal, Oklahoma City acumula 13 de primeira rodada até 2031. Se tem alguém que possa oferecer algo e partir para a briga direta pelo título, é o Thunder.

Lu Dort, Isaiah Joe, Aaron Wiggins, Kenrich Williams e duas escolhas de primeira rodada poderiam fazer com que o Heat aceitasse a troca. Ao menos, ele não ficaria em Miami, o que deixaria todo mundo feliz.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA