Heat rejeitou troca de Jimmy Butler para 76ers

Jimmy Butler quase se reuniu com Joel Embiid em troca para o Philadelphia 76ers, mas a direção do Miami Heat rejeitou a proposta. De acordo com Vincent Goodwill, do Yahoo Sports, a ideia era que Butler voltasse ao Sixers para a temporada 2024/25. Como resultado, o 76ers foi atrás de Paul George, outro que estava na lista de Embiid.

A amizade entre Butler e Embiid sempre ficou clara na época em que jogaram juntos no 76ers, então quando houve a chance de uma troca com o Heat, era a chance de reparar um erro histórico. Isso porque o Sixers, em 2019/20, ao invés de estender com o ala, deu um novo contrato a Tobias Harris.

Desde então, Butler provocou a direção do 76ers em algumas ocasiões. “Tobias Harris ao invés de me escolher?”.

No entanto, Embiid sempre respeitou a decisão da diretoria e, ao mesmo tempo, mantinha a amizade com Butler. Até que veio a chance de os dois se reunirem, mas não aconteceu. E nem deve.

Isso porque, mesmo que o Heat troque seu astro até o dia 6 de fevereiro, data da trade deadline, o Sixers não teria peças para enviar por Butler. Entretanto, poderia acontecer caso o jogador opte por deixar seu atual contrato. Assim, na próxima offseason, jogaria ao lado de seu amigo.

Improvável, no entanto.

Butler não deixaria um contrato de US$52.4 milhões para receber um acordo mínimo para veteranos no 76ers. A não ser que aconteça uma troca envolvendo Paul George ou Tyrese Maxey, o que é pouco provável.

De qualquer forma, a ideia de Butler voltar a jogar pelo 76ers pode ser tema de algum rumor no futuro. Por enquanto, ou tão cedo, dificilmente aconteceria.

Jimmy Butler

Oficialmente, Jimmy Butler pediu troca ao Heat para “qualquer lugar que não seja Miami”. Então, a direção deve estudar todas as propostas nos próximos dias. O astro fez uma lista de times que gostaria de atuar. Entre eles, Houston Rockets, Dallas Mavericks, Golden State Warriors e Phoenix Suns.

Apesar de o Heat insistir que não iria trocar o jogador, a relação entre Pat Riley, presidente da equipe e Butler não existe mais. Os dois eram amigos e sempre eram vistos conversando sobre o futuro do time. No entanto, desde as declarações de Riley (rebatendo o ala) para “calar a boca e jogar”, foram determinantes para a ruptura.

De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o agente de Jimmy Butler tentou “remediar” a situação há alguns dias. No entanto, após seu retorno ao time contra o New Orleans Pelicans, o staff de Butler teria sido pressionado para que o jogador atuasse normalmente, sem “corpo mole”. Caso contrário, ele poderia ser suspenso, algo que a direção do Heat nega.

