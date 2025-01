Veja quais times possuem mais escolhas de Draft na NBA

As escolhas de Draft da NBA são ativos importantes para os times. Seja em trocas ou na reconstrução, as 30 franquias trabalham com as seleções de diversos anos para a montagem de seus elencos. Como resultado, algumas acumulam um capital maior, enquanto outras sequer preservam as suas próprias.

Desse modo, o Jumper Brasil separou os dez times com mais escolhas de Draft na NBA nos próximos anos. A lista considerou as seleções acumuladas entre 2025 e 2031, sendo que sete Drafts acontecem no período.

Confira a lista de times que possuem mais escolhas de Draft na NBA:

10. Toronto Raptors – oito escolhas

O Toronto Raptors abre a lista. Mas em reconstrução, a franquia conta com suas sete escolhas para os próximos sete Drafts. Além disso, o processo da equipe ganha força com uma escolha do Indiana Pacers para 2025 ou 2026, com proteção nas quatro primeiras seleções.

9. Orlando Magic – oito escolhas

O Orlando Magic conta com todas as suas sete escolhas de primeira rodada até 2031. Além disso, uma seleção do Denver Nuggets para o próximo Draft, ainda da troca de Aaron Gordon, amplia o capital. Apesar de já ter um núcleo com Paolo Banchero e Franz Wagner e ser o quarto do Leste em 2024/25, o Magic vai bem, obrigado.

8. Washington Wizards – oito escolhas

O Washington Wizards está em um eterno processo de reconstrução. Entretanto, o futuro no Draft para ser promissor para recolocar a franquia nos trilhos. Afinal, o time soma oito seleções de primeira rodada, sendo seis próprias, além de 17 picks de segunda rodada. Mas o torcedor ainda tem esperança de que tudo mude com os jovens jogadores.

7. Charlotte Hornets – oito escolhas

O Charlotte Hornets não tem sua escolha de primeira rodada do próximo Draft. No entanto, o franquia ainda conta com as seis seguintes. Além disso, duas seleções do Miami Heat após a troca de Terry Rozier adicionam um capital interessante para o futuro da reconstrução na Carolina do Norte. Apesar de tudo, a pick de 2025 pode (deve voltar) se terminar onde está hoje. Isso porque ela tem proteção top 14. Ou seja, basta ter uma das 14 piores campanhas da NBA que já fica com ela.

6. New Orleans Pelicans – nove escolhas

O New Orleans Pelicans tem todo o seu capital de Draft para os próximos quatro anos. Além disso, em 2025 e 2027, o Milwaukee Bucks pode ainda fornecer mais duas seleções para o time da Lousiana, caso fique acima das quatro primeiras picks nos dois anos. O time teria mais uma em 2025, que era do Los Angeles Lakers, mas mandou para o Atlanta Hawks na troca por Dejounte Murray.

5. Houston Rockets – nove escolhas

Após a era James Harden, o Houston Rockets tem priorizado a busca por prospectos de Draft. Para contribuir com esse processo, o time coleciona nove escolhas para os próximos sete anos. Além de sete próprias, o time ainda tem uma sem proteção do Phoenix Suns (2027) e de Dallas Mavericks (2029).

4. San Antonio Spurs – 12 escolhas

O San Antonio Spurs achou a estrela para a sua reconstrução: Victor Wembanyama. Mas, mesmo assim, a franquia deve investir pesado no Draft para seguir com o processo. Para isso, acumula 12 escolhas de Draft, sendo sete próprias e cinco dos rivais da NBA. As de maior destaque são duas do Atlanta Hawks e uma do Minnesota Timberwolves, sem qualquer tipo de proteção.

3. Utah Jazz – 13 escolhas

O comportamento de Danny Ainge em negociações é traduzido em escolhas. Não à toa, a franquia de Salt Lake City é a terceira com mais seleções no futuro. Como destaque, estão duas picks do Minnesota Timberwolves e três do Cleveland Cavaliers, por conta das saídas de Rudy Gobert e Donovan Mitchell. Apesar de tudo, o time segue em reconstrução.

2. Oklahoma City Thunder – 13 escolhas

O Oklahoma City é há anos um colecionador de escolhas. Embora líder do Oeste, a franquia acumula 13 seleções por conta de trocas bem feitas no passado, como as de Russell Westbrook e Paul George. Desse modo, além das sete próprias, o time ainda coleciona picks do Los Angeles Clippers, Miami Heat e Houston Rockets.

1. Brooklyn Nets – 15 escolhas

O Brooklyn Nets acumula 15 escolhas de primeira rodada e lidera a NBA no período. Então, o alto volume de seleções é graças à reconstrução que a franquia tem adotado nos últimos anos, com as saídas de Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden e Mikal Bridges. Mas a mais recente, do ala que foi ao New York Knicks, adicionou quatro escolhas (2025, 2027, 2029 e 2031) à coleção.

