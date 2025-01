Com triplo-duplo perfeito, Russell Westbrook atinge marca rara

Russell Westbrook é sinônimo de triplo-duplo na NBA. Embora em reta final de carreira, o MVP de 2016 segue com a capacidade de pontuar, pegar rebotes e assistir os colegas. Prova disso é a marca perfeita que ele alcançou na segunda-feira (30), na vitória do Denver Nuggets diante do Utah Jazz.

No jogo, o armador registrou 16 pontos, dez rebotes e dez assistências. Além disso, não cometeu um erro ofensivo sequer. Portanto, Russell Westbrook teve um triplo-duplo perfeito para contribuir na vitória diante do Jazz.

Além disso, Russell Westbrook atingiu uma marca histórica. Isso porque, Nikola Jokic também conseguiu digítos duplos em três estatísticas, ao produzir 36 pontos, 22 rebotes e 11 assistências. Desse modo, o armador do Nuggets se tornou o primeiro na história a conseguir a marca com três colegas diferentes.

Antes de Jokic, ele havia alcançado com LeBron James, no Los Angeles Lakers, e Paul George, no Oklahoma City Thunder.

Foi com LeBron, inclusive, a última vez que o triplo-duplo de dois colegas aconteceu pela última vez em temporada regular. O marco foi feito em dezembro de 2021, quando o armador e o ala-pivô alcançaram o feito diante do Houston Rockets.

Westbrook já atingiu uma marca expressiva no início da temporada. Em 20 de novembro, ele liderou o Nuggets em uma vitória diante do Memphis Grizzlies, quando anotou 12 pontos, dez rebotes e 12 assistências. Desse modo, foi o primeiro atleta em todos os tempos na NBA a ter 200 triplos-duplos na carreira.

Na ocasião, havia sido o primeiro dele na temporada. Até então, a última vez que ele havia alcançado a marca foi em abril de 2024, no confronto entre Los Angeles Clippers e Phoenix Suns. No entanto, era parte da campanha anterior.

Com o mais recente, ele amplia ainda mais sua liderança no ranking, com 201 triplos-duplos. Na sequência, vem Oscar Robertson, com 181, e seu companheiro Nikola Jokic, com 143. Por fim, Magic Johnson e LeBron James completam os cinco primeiros, com 138 e 120, respectivamente.

O domínio de Westbrook na lista garante até uma afirmação de Rashad McCants. Em participação no podcast Gil’s Arena, o antigo armador colocou o veterano, que fez história com seus triplos-duplos, como o maior armador de todos os tempos.

“Por essa métrica, Westbrook seria o melhor armador de todos os tempos. Considerando que o duplo-duplo com pontos e assistências é um dos aspectos mais valorizados na posição de armador. Quantas duplos-duplos você pode fazer? Você consegue ter média de duplo-duplo? Mas Westbrook teve uma média de triplo-duplo como armador. Ele conseguiu isso quatro vezes. Então, como não pode estar no topo com 200?”, questionou McCants.

