Boletim de rumores e trocas da NBA (31/12/2024)

Bem-vindo à edição de 31 de dezembro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Sem Finney-Smith, Grizzlies ainda estuda trocar Konchar

John Konchar esteve bem próximo de sair do Memphis Grizzlies nos últimos dias. Mas o fracasso da troca por Dorian Finney-Smith não garante que vai seguir no time. Sinaliza, aliás, o contrário. A equipe está aberta a usar o ala para trazer reforços antes da trade deadline. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, negociar o jogador de 28 anos segue na pauta da franquia.

Na última semana, o próprio Stein revelou que o Brooklyn Nets tem interesse no reserva de Memphis. Por isso, mesmo que a troca com Finney-Smith não tenha saído, os nova-iorquinos ainda devem monitorar a situação. Miami Heat e Orlando Magic, além disso, seriam outros interessados no reforço. Konchar esteve em 18 jogos do Grizzlies nessa temporada, com médias de 2,8 pontos e 3,5 rebotes.

Wizards não descarta rescindir contrato de Malcolm Brogdon

Não é segredo para ninguém que Malcolm Brogdon é um dos veteranos disponíveis para troca no Washington Wizards. Mas, por enquanto, o mercado do armador está bem frio. Então, embora a prioridade seja receber algum ativo pelo atleta, uma rescisão amigável é possível. De acordo com Bobby Marks, da ESPN, a franquia não descarta dispensar o veterano até fevereiro.

O jogador de 32 anos tem um contrato expirante de mais de US$22 milhões. Ou seja, além de ser um reforço pontual, pode trazer flexibilidade financeira para um time em curto prazo. Espera-se que o Wizards possa adquirir escolhas de segunda rodada de draft em troca de Brogdon. Ainda não há informações sobre possíveis interessados.

Killian Hayes tem propostas da Europa, mas prioriza NBA

O armador Killian Hayes foi um alvo constante dos torcedores da NBA em sua passagem pela liga. Mas isso não “esfria” o desejo do francês de seguir no basquete dos EUA. Ele contou que foi procurado por clubes da Europa, mas está focado em atuar na G League. Mais do que isso, usar a liga como trampolim para retomar o seu espaço na NBA.

“Eu recebi algumas propostas de times que disputam a Euroliga e Eurocup. Mas a minha cabeça está aqui. Até já pensei em voltar ao basquete francês nos últimos meses, mas quero seguir onde estou. Sei que posso ajudar um time da NBA por causa do meu estilo agressivo nos dois lados da quadra”, disse Hayes, em entrevista ao site HoopsHype.

Suns considera troca de Jusuf Nurkic e mira pivô do Bulls

O Phoenix Suns está em queda livre na classificação do Oeste e, assim, a necessidade de mudanças fica cada vez mais evidente. E o foco dos esforços do time no mercado deve, a princípio, estar no garrafão. A equipe entende que é hora de alterações na posição de pivô, em particular. Segundo Duane Rankin, do jornal Arizona Republic, o time disponibilizou Jusuf Nurkic para trocas.

A intenção da franquia, antes de tudo, é conseguir um upgrade na posição com poucos ativos. O nome que salta aos olhos de todos os analistas é Nikola Vucevic. O pivô do Chicago Bulls, para começar, possui um salário anual equilibrado com o atleta bósnio. Além disso, por mais que faça boa temporada, não deve render mais do que escolhas de segunda rodada de draft em uma troca.

Nurkic, certamente, é uma das grandes decepções individuais da decepção coletiva que é o Suns. Ele registra médias de só 8,8 pontos e 9,5 rebotes. Vucevic, enquanto isso, é destaque no Bulls. Acumula 20,7 pontos e 9,9 rebotes por jogo nessa temporada.

Em transição

– O armador PJ Dozier não faz mais parte do elenco do Minnesota Timberwolves. O time anunciou a dispensa do atleta e, com isso, consegue uma economia que supera os US$5 milhões entre salários e multas da liga.

– Boban Marjanovic, enquanto isso, está de malas prontas para jogar na Ásia. O pivô teria o contrato encerrado pelo Fenerbahçe em janeiro, então resolveu se adiantar ao distrato. Fechou um acordo com os chineses do Zhejiang Lions.

– O ala-armador Daeqwon Plowden, por sua vez, é o novo reforço do Atlanta Hawks para a sequência da temporada. Ele ganhou um contrato two-way com o time da Geórgia depois de destacar pelo seu time afiliado na G League.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 31/12, você lembra de Shabazz Muhammad? Pois o ex-ala do Timberwolves assinou com os libaneses do Sagesse Club até o fim da temporada.

