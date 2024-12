Kendrick Perkins: “Warriors deve tentar troca por Zion Williamson”

O Golden State Warriors está em busca de uma troca por astros e os nomes especulados vão de Jimmy Butler a Zion Williamson. Ou seja, contanto que seja um jogador de elite, qualquer perfil é aceito. Mas será que essa necessidade é tão urgente assim, a ponto de motivar uma postura tão ansiosa? Pode até parecer uma boa discussão, mas o polêmico Kendrick Perkins não tem dúvidas de que a resposta é sim.

“Golden State precisa de outro jogador que possa mudá-los de patamar quando Stephen Curry não estiver disponível ou bem. Todos os reais candidatos ao título, em síntese, são ‘monstros’ de duas ou mais cabeças. Entendo a transação por Dennis Schroder, mas isso só encheu o tanque até a metade. E você precisa de alguém que complete o combustível para ser campeão”, cravou o analista da ESPN.

A trajetória do Warriors na temporada, por enquanto, avaliza a leitura de Perkins. O time começou a campanha apostando em uma rotação grande e, com isso, venceu dez dos 12 jogos iniciais. Mas, após uma breve ausência de Curry, os californianos saíram do rumo. Foram 13 derrotas nas últimas 18 partidas. Perkins vê um cenário complicado, mas sabe quem é o reforço ideal para recolocar a equipe nos trilhos.

“Esse time precisa de um jogador que os suba de patamar, então estou de olho em um cara como Zion. Seria uma aposta de baixo risco, pois ele tem um dos contratos mais únicos da história da liga. No entanto, a recompensa pode ser bem alta. Zion será um atleta diferente assim que pisar em Golden State. E, mais do que isso, precisa dessa mudança. Deveriam tentar”, sugeriu o ex-pivô da NBA.

A troca por Zion Williamson ainda é só rumor, mas a busca do Warriors por um astro deve se intensificar nas próximas semanas. Depois da virada do ano, a NBA entra nas semanas finais de janela de transferências aberta. Além disso, se a equipe não reagir, cresce o senso de urgência por melhorias no elenco. Segundo Shams Charania, da ESPN, o time está decidido a trazer um grande reforço até fevereiro.

“Todos sabem que, nos bastidores, Golden State está em busca de astros. Esse é o foco deles, antes de tudo. Dennis não é o ponto final, pois eles querem a próxima referência para atuar com Stephen e Draymond. Por isso, tentaram adquirir jogadores como Lauri Markkanen e Paul George na offseason. Esse é o nível de atleta que miram no mercado hoje”, revelou o jornalista.

Houve um momento em que a torcida do Warriors apostava que um dos jovens talentos do elenco poderia ser esse terceiro astro. Charania garante que, a princípio, a franquia não considera esse cenário. “É certo que esse novo astro não está lá dentro do elenco. Já apostaram em um desenvolvimento interno, mas ainda não deu certo com Jonathan [Kuminga]. Estão em busca de outro caminho”, completou.

Ruptura

A situação de Zion Williamson no New Orleans Pelicans é um dos pontos de interrogação da NBA no momento. A franquia apostou no jovem astro como referência do seu futuro, mas as suas constantes lesões “travam” o time. E, como resultado, uma ruptura parece cada vez mais provável. Por mais que não se fale em troca, Perkins noticiou que as partes vivem uma crise nos bastidores.

“As minhas fontes em Nova Orleans me falam que, a princípio, eles não estão alinhados. Nem um pouco. Eu nunca vou duvidar se um jogador está lesionado mesmo, mas isso é uma questão por lá. Para mim, se um atleta afirma que tem um problema, é isso. Ponto final. Mas, se você faz exames, as imagens precisam comprovar o relato”, contou o ex-pivô, sugerindo que o astro forja contusões.

