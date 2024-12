Site faz ranking de alvos de troca para o Warriors na NBA

O Golden State Warriors começou a temporada da NBA com tudo. Antes do Oklahoma City Thunder, por exemplo, a franquia de San Francisco era quem liderava a Conferência Oeste. No entanto, não demorou para a boa fase passar e a equipe cair para a décima colocação do Oeste. Diante disso, o site FadeAway World listou um ranking de alvos de troca para o Warriors na NBA.

O ranking de sugestões de troca para o Warriors na NBA é dividido em tópicos. Primeiros, os principais alvos. Depois, os secundários. Na sequências, nomes da NBA em evitar, fechando em uma sugestão surpresa do site.

As ideias visam mudar o panorama da temporada da franquia. Afinal, o elenco demonstrou condições em disputar uma das vagas diretas à pós-temporada. Entretanto, faltam ainda peças para acompanhar Stephen Curry e Draymond Green, apesar do reforço recente de Dennis Schroder.

Desse modo, confira o ranking de trocas do Warriors na NBA:

Alvos Primários: Jimmy Butler e LeBron James

Jimmy Butler surge como o principal nome na lista. Com poder de liderança, o ala do Miami Heat é visto como um bom complemento para Curry. Na atual temporada, ele tem médias de 19,4 pontos, 6,1 rebotes e 5,0 assistências por jogo. No entanto, sua aquisição exigiria sacrificar peças como Jonathan Kuminga e escolhas de draft.

Além de Butler, outro nome é LeBron James. Apesar dos 39 anos, o astro do Los Angeles Lakers preserva médias de 22.8 pontos, oito rebotes e 9.1 assistências na temporada. Além disso, a junção dele com Curry é vista como um dos principais desejos dos fãs da NBA. Entretanto, o Warriors teria que incluir um jogador importante no pacote, como Andrew Wiggins ou Kuminga.

Alvos Secundários: Myles Turner, Cam Johnson e Nikola Vucevic

Em busca de um pivô, o Warriors pode mirar Myles Turner até fevereiro. Além do potencial defensivo, o pivô também tem capacidade como arremessador de longa distância, com um aproveitamento de 41.1% do perímetro. Portanto, atenderia ao padrão implementado por Steve Kerr.

Após Schroder, o Warriors poderia buscar Cam Johnson no Brooklyn Nets. Na temporada, o ala tem médias de 18.6 pontos e 43.3% dos três pontos. Enquanto Wiggins vive um ano inconstante, o jogador serviria como uma boa aquisição por sua habilidade e custo baixo.

Leia mais!

Por fim, Nikola Vucevic seria um reforço similar ao de Turner. Com médias de 21.1 pontos e 9.6 rebotes, ele é capaz de espaçar a quadra e garantir os rebotes que faltam a Golden State. Entretanto, o jogador do Chicago Bulls não é um grande defensor de garrafão.

A evitar: Zion Williamson, Brandon Ingram e Michael Porter Jr.

Entre nomes bons e ruins, alguns certamente estão na segunda parte. Zion Williamson, por exemplo, não seria uma boa aposta para o time de San Francisco. Apesar de um grande potencial quando em quadra, o ala-pivô do New Orleans Pelicans tem uma carreira marcada por lesões e um alto custo salarial.

Ainda no Pelicans, Brandon Ingram é outro nome que é importante evitar. Em reta final de contrato, ele deve buscar um alto valor na agência livre. Algo que o Warriors não tem condições de oferecer. Além disso, o alto pacote por ele não vale a pena pelo encaixe limitado que deve oferecer ao elenco.

Michael Porter Jr, enquanto isso, é visto pelo site como um aposta de alto risco. Isso porque, seu contrato é alto, apesar do histórico de lesões. Além disso, o ala do Denver Nuggets apresenta dificuldades defensivas, que dificultariam sua presença na rotação do Warriors.

Alternativa: Kawhi Leonard

Por fim, uma alternativa: Kawhi Leonard. Embora ainda não tenha jogado nesta temporada por conta de lesões, sua capacidade de dominar nos playoffs é inegável. No entanto, um acordo com o Los Angeles Clippers sacrificar múltiplos ativos. Além de envolver Andrew Wiggins, seria preciso escolhas futuras. Algo, portanto, que torna uma aposta de alto risco.

