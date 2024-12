Jaylen Brown detona arbitragem em derrota do Celtics

Após a derrota do Boston Celtics para o Chicago Bulls, na quinta-feira (19), Jaylen Brown reclamou muito da arbitragem do confronto. A princípio, a revolta do astro foi por conta das faltas técnicas que ele, o técnico Joe Mazzulla e Jayson Tatum receberam no momento decisivo da noite.

Dessa forma, após a derrota do Celtics, Jaylen Brown não poupou críticas para a arbitragem da partida. Nesse sentido, o ala revelou que foi ameaçado após questionar as escolhas dos juízes.

“Eu disse ao (Van Duyne): ‘você deu uma técnica sem motivo’. Ele respondeu: ‘Se você disser isso de novo, vou dar outra’”, contou Brown aos repórteres, após o jogo. “Você não pode ameaçar os jogadores com uma falta técnica, isso também não faz parte do jogo. Se quiserem multar os jogadores por gestos, essas coisas, tudo bem, multem por isso. Mas é uma merda”, afirmou o astro, que acabou recebendo a prometida técnica por sua atitude.

Porém, no relatório da arbitragem, os juízes revelaram que o motivo para Jaylen Brown levar a falta técnica foi por conta de seu comportamento durante a partida.

“Ele [Jaylen Brown] questionou nossa integridade diversas vezes durante a mesma sequência”, escreveu a arbitragem no relatório da partida.

Então, Joe Mazzulla foi questionado por sua reação após o final do jogo. No entanto sua resposta foi irônica. O técnico do Celtics brincou que foi apenas desejar feliz natal e boas festas para a arbitragem da partida. Além disso, o treinador também fez um comentário curto e grosso sobre o papel dos juízes durante o jogo.

“O árbitro tem que fazer o trabalho dele quando eu estiver em quadra e é isso”, destacou Mazzulla.

Joe Mazzulla to referee Justin Van Duyne after the game: "F—k you. Come here! F—k you" pic.twitter.com/wyzqoZTf9X — CelticsUnite (@CelticsUnite18) December 20, 2024

Como resultado, a derrota diante do Chicago Bulls foi somente a sexta do Boston Celtics na temporada. A equipe conta com o segundo melhor recorde do Leste, ficando atrás somente do Cleveland Cavaliers . Mas, o atual campeão da NBA vai ter uma rápida chance de se vingar do Bulls. Isso porque os times voltam a duelar neste sábado (21). Dessa vez, a partida será fora de casa, em Chicago. Por fim, a revanche está marcada para às 22h (horário de Brasília).



