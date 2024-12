Atual campeão, técnico do Celtics não assiste jogos da NBA

A NBA tem enfrentando problemas de audiência nos últimos anos. Analistas têm apontado que o problema é o modelo de jogo praticado atualmente na liga. Com as bolas de três dominando, os fãs vêm optando por outras competições nos EUA, como a NFL. Até mesmo entre os membros atuais, isso se tornou um desafio. O técnico do Boston Celtics, Joe Mazulla, por exemplo, revelou não assistir aos jogos da NBA.

“Contribuo para isso. Eu não assisto aos jogos da NBA”, afirmou o técnico do Celtics. “Sou tão parte do problema quanto qualquer outra pessoa. Não gosto de assistir aos jogos”, acrescentou.

A declaração de Mazzulla traz à tona críticas recorrentes sobre os jogos da NBA. O atual modelo de jogo é o principal dos problemas, segundo analistas e ex-jogadores. Na última década, afinal, o jogo centrado em bandejas e jogadas plásticas, deu lugar aos arremessos de longa-distância. O Celtics, por exemplo, tenta 51.1 arremessos de três por partida.

Outro problema é as interrupções nas transmissões. Por conta dos comerciais, os quartos se estendem por mais de 30 minutos. No último quarto, aliás, as pausas costumam ser ainda maiores, devido às decisões dos árbitros.

Como resultado, a NBA tem enfrentado uma queda na audiência nos EUA. Assim, o comissário Adam Silver afirmou que discussões sobre estilo de jogo e experiência aos torcedores têm movimentado os corredores da liga. A ideia, desse modo, é voltar a tornar o esporte emocionando e equilibrar com a eficiência analítica.

“A NBA está tendo muitas discussões sobre o estilo de basquete. Eles estão analisando o nível de habilidade em quadra, a diversidade de ataques, a recepção dos fãs ao jogo. Tudo isso. Acho que o jogo está em um ótimo lugar. Adoro assistir aos jogos e acho que temos alguns dos atletas mais habilidosos do mundo competindo”, contou.

Silver, porém, negou que isso seja um problema da NBA. Com o desenvolvimento dos jogos, os treinadores têm buscado cada vez mais jogadas eficientes e que podem beneficiar o time em determinada partida. Então, neste caso, é censo comum que os arremessos de três pontos ajudam mais nos placares.

“As análises começam a ser muito dominantes e criam situações em que os jogadores fazem coisas aparentemente não naturais. Isso porque, são direcionados a realizar algo que é um arremesso mais eficiente. Parte do que estamos focando também é a alegria que eles trazem ao jogar e a ideia de um jogo mais livre”, completou o dirigente.

