Estrela do futebol, filha de Dennis Rodman detona o pai

Uma das principais jogadoras da liga norte-americana de futebol, Trinity Rodman é filha de Dennis Rodman, lenda do Chicago Bulls e da NBA. A princípio, o fato de a jovem de 22 anos ter seguido carreira no esporte faz pensar que a atleta pode ter uma ótima relação com seu pai. No entanto, é exatamente o contrário disso.

Isso porque a filha de Dennis Rodman, estrela do futebol, não poupou críticas ao seu pai. Dessa forma, a atacante da seleção dos Estados Unidos revelou que até tentou conviver com o ex-jogador do Bulls. Porém, seu estilo de vida sempre atrapalhou a relação com os filhos.

“Ele não é um pai. Talvez biologicamente, mas nada além disso. Ouvir a voz dele é doloroso. Tínhamos um carro, meio que vivemos nele por um tempo. Tentamos morar com ele, mas ele dava festas o tempo todo, 24 horas por dia, trazendo mulheres aleatórias”, revelou disse ela no podcast Call Her Daddy.

Publicidade

“Ele adora os holofotes, ama as câmeras. Antes do divórcio, meu pai ajudava financeiramente. Ele dava dinheiro para minha mãe e nos permitia viver um pouco, mas depois que o divórcio aconteceu, foi tipo: ‘que se danem vocês’. Acho que ele é um ser humano egoísta. Tudo sempre tem que ser sobre ele”, completou Trinity.

Leia mais!

Além disso, a jogadora de futebol também revelou que ficou muito irritada quando Dennis Rodman apareceu de surpresa em um de seus jogos pelo Washington Spirit na liga americana (NWSL)

Publicidade

“Quando ele apareceu no meu jogo, eu fiquei tão brava”, lembrou a atacante. “Então, comecei a chorar no campo. Estava tentando jogar futebol e chorando. Eu estava tão brava. Eu pensei: ‘você tirou esse momento feliz de mim’. Fui até ele irritada e pensando: ‘que se dane você’. Quando chego lá, ele pega minha cabeça e eu começo a chorar nos braços dele, como se fosse um momento de pai e filha”.

A jogadora contou que depois do encontro em sua partida, voltou a perder contato com o pai. Por fim, a jovem revelou que perdeu a esperança em consertar a relação com Dennis Rodman.

“Depois disso, silêncio total. Eu não o vi até este ano”, explicou a atleta. “Porém, fui estúpida de pensar que aquilo seria algum tipo de novo começo. Era assim toda vez. Ele aparecia, e eu pensava: ‘ok, agora vai’. Antes foram meses e meses sem falar com ele. Dessa vez, foram anos. Acho que foi depois disso que perdi a esperança de tê-lo de volta”, encerrou a atacante.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA.