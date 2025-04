Segundo jornalista, Nets precisa fazer troca com Cam Johnson

O Brooklyn Nets promete ter uma offseason agitada, e, segundo Ben Cooper, do ClutchPoints, a equipe deve fazer uma troca e se livrar de Cam Johnson. A temporada não foi boa para o Nets, que terminou com somente 26 vitórias. No entanto, há uma notícia boa: é a única franquia com espaço salarial para a próxima temporada, com cerca de US$ 50 milhões. Por isso, a intertemporada deve ser agitada.

Johnson ainda tem mais US$45 milhões para receber nos próximos dois anos. Ele é um jogador conhecido por sua defesa e arremesso de três pontos. De acordo com o jornalista, times que precisam de peças como essa, como por exemplo Oklahoma City Thunder, Detroit Pistons e Memphis Grizzlies, poderiam estar interessados.

Contudo, o jornalista ainda sugere uma troca que “cairia como uma luva”. Jonathan Kuminga, que será agente livre restrito, é interesse do Nets. Enquanto isso, o Golden State Warriors não deve querer pagar ao jogador o que ele deseja, cerca de US$30 milhões anuais. Então, uma troca de Cam Johnson por Kuminga, para Cooper, faria sentido.

Na temporada, Johnson teve médias de 18.8 pontos, 4.3 rebotes e 3.4 assistências, acertando 39% dos arremessos de três. É claro que ele não deve ter a mesma produção em times melhores, já que Brooklyn, em reconstrução, deixava ele bastante com a bola nas mãos. Ainda assim, é um jogador que pode se provar bem útil para times que concorrem ao título.

Pelo lado do Nets, há mais decisões para se fazer. Cam Thomas será agente livre restrito após uma temporada de 24 pontos por jogo, mas a diretoria não teria certeza de seu valor no mercado. Além disso, Zaire Williams e Day’Ron Sharpe também serão agente livres restritos, enquanto D’Angelo Russell e Trendon Watford, irrestritos.

O time supostamente teria interesse em Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks. Embora uma troca seja difícil de tirar do papel, Brooklyn é o time na liga que mais tem o que é necessário para isso. Afinal, são 13 escolhas de Draft nos próximos anos, além de diversos jovens jogadores que poderiam ajudar o Bucks caso Giannis queira mesmo sair.

Sean Marks, GM da franquia, porém, já deixou uma coisa clara: não vai se apressar. O espaço salarial do Nets é o grande ativo da equipe, e o dirigente não quer “queimar” isso antes de montar um time que de fato compete para o título. Por isso, caso não se sinta pronto para se tornar concorrente, o Nets pode fazer a troca de Cam Johnson e seguir acumulando mais ativos para quando, enfim, for com tudo.

