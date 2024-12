Boletim de rumores e trocas da NBA (14/12/2024)

Bem-vindo à edição de 14 de dezembro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Pelicans não teria interesse em troca de Herb Jones

O péssimo início de temporada fez com que o New Orleans Pelicans virasse um foco de rumores. Vários times monitoram a situação do elenco, pois creem que um desmanche não é impossível. Um dos atletas mais desejados pelos rivais, no entanto, não vai sair. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, a franquia não teria interesse em trocar Herb Jones no momento.

O jornalista apurou que, a princípio, o ala é quem atrai mais interesse de negócio dentro do elenco do Pelicans. O seu contrato “amigável” e impacto como especialista defensivo fazem com que seja considerado um role player de primeira linha. Por isso, a equipe da Louisiana também não quer negociá-lo. Jones, que acabou de voltar de lesão, registra médias de 10,3 pontos e 3,9 rebotes nessa temporada.

Por finanças, Mavericks pode “despachar” Maxi Kleber

O Dallas Mavericks investiu para fortalecer o elenco depois de chegar às finais da NBA na última temporada. Mas, agora, também precisa ficar de olho nas finanças com as regras salariais mais rígidas da NBA. Se desfazer de um atleta “menos presente” na rotação na trade deadline, por isso, é possível. De acordo com Michael Scotto, do site HoopsHype, Maximilian Kleber seria um forte candidato a estar de saída.

O time texano, por enquanto, está pouco mais de US$5 milhões acima do teto salarial da liga. Então, despachar os US$11 milhões anuais para as próximas duas temporadas do pivô seria o bastante para dar flexibilidade ao time. Kleber anotou só 24 pontos em 26 arremessos que tentou na atual temporada, com espaço bem limitado no Mavs.

Lonnie Walker recusou oferta tentadora de time chinês

O acordo de Lonnie Walker com o Zalgiris Kaunas, da Lituânia, foi uma das surpresas do fim de mercado da NBA. Mas ele quase foi para um lugar ainda mais inesperado do que o basquete europeu. Quem garante, aliás, é o próprio atleta. O ala-armador contou que teve uma oferta milionária de um time chinês, mas preferiu jogar no velho continente.

“Eu tive a chance de receber muito dinheiro na China. Mas, quando pensei bem, disse para o meu agente que não queria partir nesse caminho. Não é o que imaginava para minha carreira ainda. Nós recebemos, em seguida, algumas ligações do Real Madrid e clubes da Europa. Foi melhor”, revelou o ala-armador, no podcast “Amerikanos 24”.

Heat não teme rivais na agência livre de Jimmy Butler

Nenhum nome é mais comentado nos bastidores da liga do que Jimmy Butler. Afinal, a notícia de que o Miami Heat estaria aberto a propostas pelo astro mobilizou possíveis interessados. Mas será que é verdade? Ninguém sabe, mas, por enquanto, o time da Flórida parece seguro. Segundo Barry Jackson, do jornal Miami Herald, a equipe não teme perder o ala-armador como agente livre na próxima offseason.

“Miami não está preocupado, a princípio, com a ideia de perder Jimmy na agência livre. Se ele testar o mercado, a franquia entende que não existem candidatos ao título em condições de competir por sua contratação. Ou seja, qualquer assinatura de contrato com um desses times teria que ser uma sign-and-trade com Miami. Então, entendem que a situação é tranquila”, contou o repórter.

Butler foi titular nos 18 jogos que disputou pelo Heat nessa temporada. Ele acumula médias de 18,6 pontos, 5,3 rebotes e 4,7 assistências. Além disso, converte incríveis 55% dos seus arremessos de quadra na campanha.

Em transição

– O ala AJ Lawson, para começar, é o novo reforço do Toronto Raptors para o resto da temporada. Ele assinou um vínculo two-way com o time canadense, depois de ser um dos destaques do Long Island Nets (G League).

– Enquanto isso, o Los Angeles Clippers segue na tentativa de trocar Bones Hyland. O armador não atrai interesse no mercado. Mas, nos bastidores, especula-se que poderá render uma escolha de segunda rodada de draft para os angelinos.

– Devonte’ Graham, por sua vez, vai tentar recuperar o seu espaço na NBA por meio da G League. O veterano armador fechou contrato até o fim da temporada com o time afiliado do Los Angeles Lakers, o South Bay Lakers.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 14/12, você lembra de Rakeem Christmas? Pois o ex-pivô do Indiana Pacers está contratado pelo Hangtuah Jakarta, da Liga de Basquete da Indonésia.

