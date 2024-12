Pacers e Heat fecham troca centrada em pivô

O Indiana Pacers e o Miami Heat fecharam uma troca centrada no pivô Thomas Bryant. De acordo com o insider Shams Charania, da ESPN, a franquia da Flórida vai receber uma swap (troca de posição) de uma futura escolha de segunda rodada do Draft. Além disso, por conta das regras da NBA, a negociação só poderá ser oficializada neste domingo (15). Afinal, é a partir dessa data que os jogadores que assinaram algum acordo na última offseason poderão ser trocados.

Pacers e Heat têm objetivos bem distintos com a troca centrada no pivô de 27 anos. Com a chegada de Bryant, a equipe de Indiana consegue finalmente um pivô para ser o reserva imediato de Myles Turner. Isaiah Jackson e James Wiseman sofreram lesões no começo da temporada e vão desfalcar o time por um longo período. Nas últimas semanas, o Pacers chegou a fechar um contrato de dez dias com Moses Brown. No entanto, o pivô de 25 anos não agradou e foi dispensado.

O Heat, por sua vez, ganha fôlego financeiro com a negociação. Segundo Bobby Marks, analista da ESPN, a franquia vai salvar US$4,7 milhões da multa que terá que pagar por ultrapassar o teto salarial da NBA. Miami também ganha uma trade exception de US$2,1 milhões (salário de Bryant em 2024/25).

Publicidade

Leia mais sobre Heat e Pacers!

Agora, a equipe da Flórida fica com 13 jogadores sob contrato. Desse modo, o Heat terá duas semanas para adicionar um 14º atleta ao elenco.

Além disso, a troca do pivô para o Pacers deverá beneficiar um novato do Heat. Com a saída de Bryant, Kel’el Ware passa a ter mais espaço na rotação do técnico Erik Spoelstra. Na offseason, o jovem deixou uma ótima impressão na Summer League. No entanto, o pivô de 20 anos disputou apenas dez jogos até o momento, com uma média de sete minutos em quadra.

Publicidade

Thomas Bryant

Quadragésima segunda escolha do Draft de 2017, Bryant atuou por outras três equipes, além do Heat. Ele começou a sua trajetória na NBA pelo Los Angeles Lakers. Mas, logo após sua temporada de estreia, foi dispensado pela franquia angelina. Posteriormente, ele defendeu o Washington Wizards (2018-22), onde viveu a sua melhor fase na liga. Em 2020/21, aliás, angariou médias de 14,3 pontos e 6,1 rebotes, além de um aproveitamento de 43% nas bolas de três.

Já em 2022/23, Bryant retornou ao Lakers, mas foi negociado na trade deadline para o Denver Nuggets. Assim, ele integrou o elenco campeão da equipe do Colorado naquela temporada. Entretanto, disputou apenas 18 jogos pelo Nuggets e se tornou agente livre.

Publicidade

Na offseason de 2023, Bryant assinou com o Heat. Em 38 jogos por Miami, ele obteve médias de 5,7 pontos e 3,7 rebotes. Foi o suficiente para fechar um acordo de uma temporada com a franquia, na agência livre deste ano. Em 2024/25, Bryant atuou em somente dez jogos. Suas médias, na atual campanha, são de 4,1 pontos e 3,2 rebotes, em cerca de 11 minutos em quadra.

Com a troca para Pacers, o pivô espera um cenário diferente do que viveu no Heat. Como Myles Turner não possui um reserva imediato, Bryant tem tudo para assumir esse papel. Assim como o titular da posição, o novo reforço de Indiana tem a capacidade de espaçar a quadra com os arremessos do perímetro.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA