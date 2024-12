O Miami Heat está aberto a ouvir ofertas de troca por Jimmy Butler, de acordo com o insider Shams Charania, da ESPN. Ainda segundo a publicação, a franquia está disposta a aceitar a “proposta certa” pelo astro. O agente de Butler, Bernie Lee, já sinalizou ao redor da liga que o atleta definiu três equipes como destinos preferidos: Dallas Mavericks, Golden State Warriors e Houston Rockets. Portanto, o ala de 35 anos deseja se transferir para um contender. Ou seja, um time que talento suficiente para ir longe nos playoffs.

Como Jimmy Butler está no último ano de contrato, o Heat quer fechar uma troca para não perdê-lo “de graça” na próxima offseason. Nesta temporada, o jogador vai receber US$48,8 milhões. Butler, aliás, tem a opção no valor de US$52,4 milhões para 2025/26. No entanto, o veterano já deixou claro que pretende se tornar agente livre e, assim, testar o mercado.

Então, por conta da situação contratual, é improvável que o camisa 22 termine a campanha em Miami. Desse modo, não resta outra opção ao Heat a não ser uma troca envolvendo Jimmy Butler. Especula-se que a franquia peça jovens com potencial e escolhas de Draft para liberar o astro.

Dessa forma, o Rockets surge como o destino mais provável de Butler. Afinal, o time texano faz ótima campanha em 2024/25. Até o momento, o Rockets ocupa a terceira posição da Conferência Oeste, com 16 vitórias em 24 jogos. A equipe também está nas quartas de final da Copa NBA.

Além disso, Houston possui os ativos desejados pela franquia da Flórida. Assim, jovens como Jalen Green (22 anos) e Cam Whitmore (20 anos) são os mais prováveis de serem envolvidos em uma eventual troca com o Heat por Jimmy Butler. Outro detalhe que não pode ser ignorado: o astro nasceu em Houston. Portanto, jogar em casa, por um time que faz uma boa temporada, seria um cenário perfeito para Butler.

Um dos jogadores mais competitivos da NBA, o veterano chegou aos playoffs em 12 das 13 temporadas na liga. Mas, ele ainda não conquistou um título sequer. O máximo que Butler alcançou foram dois vice-campeonatos pelo Heat (2020 e 2023).

Trigésima escolha do Draft de 2011, Butler acumula passagens por Chicago Bulls (2011/17), Minnesota Timberwolves (2017/18) e Philadelphia 76ers (2018/19). Há cinco anos, ele defende o Heat. Pela equipe de Miami, o seis vezes All-Star já disputou 308 jogos. Suas médias, no período, são de 21,2 pontos, 6,1 rebotes e 5,7 assistências. Além disso, tem um aproveitamento de quase 50% nos arremessos de quadra.

