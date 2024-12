Knicks mostrou interesse em troca por Jimmy Butler

O New York Knicks estudou uma troca por Jimmy Butler. O astro do Miami Heat foi um dos principais rumores da última offseason da NBA. Desse modo, de acordo com o HoopsHype, o time do Madison Square Garden demonstrou interesse em adquirir o craque. Porém, o negócio não avançou e ele seguiu na Flórida.

“As negociações não avançaram além de uma sondagem inicial. Isso foi antes do Knicks adquirir Mikal Bridges do Brooklyn Nets, que estava mais disposto a negociar do que o Heat na época”, explicou o site.

O ala passou a ser rumor de troca na NBA ao fim da temporada 2023/24. Após uma campanha decepcionante pelo Heat, o time descartou uma renoação imediata do seu contrato e definiu que ele precisaria se provar para seguir na Flórida. Diante disso, diversos times, entre eles o Knicks, ficaram de olho em uma troca por Jimmy Butler.

Em conversa com Anthony Chiang, do jornal Miami Herald, inclusive, o presidente do Heat, Pat Riley, afirmou que não tem buscado negociações para o novo contrato de Butler. Desse modo, o craque pode entrar na agência livre em 2025 se recusar sua opção de jogador de US$52.4 milhões para a temporada 2025/26.

“Eu não tenho tido muitas conversas com ele sobre isso. Então, conversei com o agente dele algumas vezes. Mas não vou mais sentar e ter essas reuniões. Ele é um homem inteligente”.

As próximas semanas, portanto, pode ser definidoras para a sequência do jogador no Heat. Isso porque, a falta de uma renovação pode forçar uma troca até o prazo em fevereiro. Enquanto o Knicks não deve ter mais interesse, Houston Rockets, Golden State Warriors e Nets aparecem como interessados.

Os rumores em relação à ida de Butler para o Rockets partiram de Marc Stein, da plataforma Substack. O jornalista aponta a franquia do Texas como uma das interessadas em adquirir o astro caso um novo acordo com o Miami Heat não aconteça para a próxima temporada.

“O Rockets também é cada vez mais mencionado por rivais como um time a ser observado caso Miami chegue ao ponto de decidir explorar suas opções de troca por Jimmy Butler. Vale lembrar que ele cresceu a cerca de 48 quilômetros de Houston, em Tomball, Texas”, escreveu Stein, no domingo (27).]

O Warriors, por sua vez, preserva o interesse no astro desde maio. De acordo com Anthony Slater, do portal The Athletic, a franquia de San Francisco é uma das que mais observa oportunidades de melhora em seu elenco. Desse modo, em caso de fracasso na renovação com o Heat, o time pode iniciar negociações.

“O que ouço ao redor da NBA é que o Warriors vai estar de olho na situação de Jimmy Butler. Caso ele e o Heat se separem, a equipe certamente estará ao menos entre as interessadas. É claro que ainda está muito cedo, e qualquer rumor ou boato atualmente está também muito ligado à especulação. Mas, ao menos em algum grau, Golden State vai estar lá se Butler ficar disponível”, afirmou Slater.

