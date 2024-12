Lakers, Warriors e mais três times monitoram Kyle Kuzma

Não é segredo para ninguém que o Washington Wizards inicia uma reconstrução em seu elenco. Por isso, vários rivais veem o time como uma fonte de reforços em potencial na segunda metade da temporada. Um atleta, em particular, atrai atenção nos bastidores da liga. Segundo Michael Scotto, do site HoopsHype, Kyle Kuzma está na mira de equipes como Golden State Warriors e Los Angeles Lakers.

O jornalista apontou os times entre os cinco que monitoram a situação do ala. Os outros, a princípio, seriam: Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers e Miami Heat. Vale lembrar que, antes disso, o Dallas Mavericks esteve perto de fechar uma troca pelo atleta. Além disso, o Sacramento Kings aparecia como um candidato aos seus serviços. Não se sabe, por enquanto, se ambos seguem interessados.

“Várias equipes veem Kyle como candidato a troca interessante por causa da sua técnica e contrato com salário decrescente. Ele vai receber menos a cada ano, enquanto vive o auge da carreira. Todos apostam em uma negociação, antes de tudo, por uma questão de timing. Os dirigentes da liga creem que um jogador de 29 anos não se alinha com a juventude do elenco de Washington”, contou Scotto.

É difícil ignorar que o Wizards tem o pior recorde da liga no momento, com duas vitórias em 18 partidas. O jornalista, no entanto, pondera que a intenção da franquia sempre foi manter Kuzma. “Todos o veem lá dentro como uma liderança que pode manter o time competitivo enquanto constrói em torno dos jovens. É um exemplo para os jogadores, acima de tudo, como um ala que impacta os dois lados da quadra”, concluiu.

Quase foi

Antes de Lakers e Warriors, Kyle Kuzma quase se tornou jogador do Mavericks. O time chegou a um acordo com o Wizards na última trade deadline, mas o negócio não saiu. Por que? Durante a offseason, o ala explicou a situação e confirmou que teve uma voz ativa nos rumos da negociação. Ou seja, em uma decisão muito questionada, ele preferiu seguir em Washington do que competir em Dallas.

“Houve um momento em que Dallas realmente queria me contratar. Washington me informou da chance de troca, mas também que não gostaria de me negociar. Assim, deixou a decisão em minhas mãos. Era sobre o que eu queria para a minha carreira. Disse-lhes, então, que queria ficar porque quero construir algo novo nessa franquia. Acabou aí”, resumiu o veterano.

Kuzma perdeu a chance de reforçar um time que, meses depois, chegou à final da NBA. No entanto, na época, ele deu a entender que não via tanta força assim no Mavericks. “Eu já fui campeão e, por isso, entendo que essa liga não é sobre chegar aos playoffs. Todos queremos o título. Mas só existem três ou quatro reais candidatos ao topo por temporada. Não é tão simples quanto parece”, argumentou.

Introcável

A carreira de Kuzma caminha lado a lado com os rumores de troca. Ele convive com as especulações desde que os seus anos de estreia na liga, pelo próprio Lakers. E, como resultado, aprendeu a lidar com essa rotina. Chegou um momento em que o ala entendeu que, a princípio, “desligar” de todos os comentários era o melhor caminho. Afinal, no fim das contas, só o que controla é o jogo.

“Eu estou nessa liga há oito anos e sempre estive em rumores de troca. Então, passei a não dar ouvidos para isso. Não me importo com a opinião dos outros e creio que só sou um jogador tão bom por isso. Dá para ver que alguns atletas oscilam assim que os seus nomes são especulados. Mas, para mim, isso sempre foi um negócio. Não há ninguém ‘introcável’”, finalizou o experiente ala.

