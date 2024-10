Jordan Poole: “Wizards não está pensando nessa temporada”

Todos os jogadores costumam iniciar uma competição com boas perspectivas para o seu time. Jordan Poole, no entanto, possui uma noção clara sobre o que vai ser a temporada do Washington Wizards. O arremessador tenta emplacar um ano de reabilitação pessoal, mas, em termos coletivos, não dá para esperar muita coisa. Ele não esconde que o foco do elenco está em consolidar as bases para ter resultados em longo prazo.

“Os nossos olhos não estão no 30o jogo da temporada, por exemplo. Não é nesse ano que estamos pensando. Afinal, tudo gira em torno do que vamos fazer no futuro. Mas temos que viver o presente, cada dia de uma vez. Todos no vestiário têm consciência disso. Mais do que isso, nós adoramos trabalhar juntos e estimular o crescimento uns dos outros”, contou o atleta, depois da derrota contra o Boston Celtics.

Em um nível individual, certamente, a estreia na temporada foi um sinal positivo para Poole. Ele anotou 26 pontos e quatro assistências no jogo diante dos atuais campeões, enquanto converteu seis de 11 arremessos de longa distância. Além disso, teve quatro roubos de bola. Ele garante que, apesar da produtividade diferente, a sua postura foi a mesma de qualquer partida da (criticada) última campanha.

Publicidade

“Eu tentei começar o jogo com agressividade e, em seguida, converter bons arremessos que apareciam. Assim que isso aconteceu, a quadra se abriu para mim. Consegui entrar no garrafão e distribuir a bola para vários tiros dos meus companheiros. É evidente que os pontos chamam a atenção, mas gostei mesmo de como criei oportunidades para o time inteiro”, comemorou o ala-armador.

Leia mais sobre Jordan Poole

Em evolução

Jordan Poole pode servir como uma história de sucesso para os jogadores mais jovens do Wizards nessa temporada. O jogador de 25 anos, afinal, trilhou uma trajetória bem tortuosa para se consolidar na NBA. Ele teve uma campanha de calouro horrorosa pelo Golden State Warriors e tornou-se peça valiosa na conquista de um título da liga. O ala-armador, por isso, quer ser um exemplo para tantos colegas.

Publicidade

“Se você quer ser bom e ficar nessa liga por anos, confiança em si mesmo é crucial. Por isso, eu estou no ouvido dos garotos o tempo inteiro falando sobre isso. É sempre bom ter jogadores que não tem medo de serem ativos. E, assim que disputarem mais jogos, vão ficar mais confortáveis. Ao mesmo tempo, acho que vamos nos conectando como time também”, projetou o pontuador.

Os novatos do Wizards saem em vantagem comparado a outros jovens para Poole, pois vão estar em quadra. Não existe melhor maneira de aprender do que cometendo erros. “Existe uma curva de aprendizado para todos os jogadores que chegam à liga. Mas, por sorte, eles vão ter a chance de aprender em quadra. Começar a carreira competindo e atuando, certamente, vai fazer a diferença lá na frente”, apostou.

Publicidade

Outra história

Poole, em particular, quer trazer um impacto positivo para o início da carreira de Alex Sarr. O segundo selecionado do draft tem sido alvo de críticas desde a atuação abaixo da média durante a Liga de Verão. Contra o Celtics, ele só acertou um de sete tiros de quadra em 22 minutos de ação. No entanto, o titular de Washington aposta que o pivô vai melhorar bastante com a rotina de jogos.

“É engraçado como todos usaram as atuações de Alex na Liga de Verão para criticá-lo. Isso é tudo besteira, para resumir. Disse-lhe que, assim que estiver em quadra com jogadores da liga e um time montado, as coisas são bem diferentes. E nós estamos prontos para fazer com que o jogo seja o mais fácil possível para ele”, concluiu o arremessador.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA