Saudades? Jordan Poole publica fotos como jogador do Warriors

O ala-armador Jordan Poole teve uma passagem com altos e baixos como jogador do Golden State Warriors. Na equipe, afinal, ele foi campeão em 2022 e peça importante na conquista. Desse modo, conquistou uma extensão de contrato. No entanto, um episódio polêmico com Draymond Green pôs fim a passagem e o levou a uma troca para o Washington Wizards.

Apesar das polêmicas, Jordan Poole parece sentir falta de ser jogador do Warriors. Isso porque, o ala-armador de 25 anos publicou recentemente fotos de sua passagem pela antiga equipe. As publicações levantaram hipóteses de que ele estaria com saudade da franquia, enquanto passa por um Wizards em reconstrução.

Se for o caso, o sentimento de Poole é compreensível. No Warriors, afinal, ele se consolidou como um dos jogadores mais promissores da NBA, enquanto conquistou um título aos 23 anos. Durante a temporada 2022/23, além, ele registrou médias de 20.4 pontos, 4.5 assistências e 2.7 rebotes, sendo reserva em 39 partidas. Portanto, a expectativa era de que no futuro ele se tornasse um all-star.

Durante a pré-temporada de 2022, no entanto, o cenário mudou completamente. Durante um treinamento, Poole se envolveu em uma confusão com Draymond Green e recebeu um soco do companheiro. A polêmica abalou o vestiário do Warriors, que ficou longe de repetir a campanha anterior. Além disso, surgiu o sentimento de “eu ou ele”, entre o ala-armador e o ala-pivô. No fim, o jogador foi trocado para o Wizards.

Na franquia, a expectativa era de que Poole pudesse assumir o protagonismo de um time em reconstrução. O ala-armador, entretanto, passou a acumular desempenhos ruins e se tornou um dos nomes mais criticados em 2023/24. Em 78 partidas, ele registrou médias de 17.4 pontos, 4.4 assistências e 2.7 rebotes.

Os números crus, aliás, parecem interessantes. Contudo, durante as partidas, era comum que Poole tomasse decisões precipitadas ou forçasse jogadas. Desse modo, o técnico Brian Keefe até chegou a deixá-lo como reserva em 12 jogos. Ainda assim, o comandante garantiu que confia no jogador para o futuro do Wizards.

“Eu acredito demais em Jordan, antes de tudo. Ele é um ótimo representante para nossa franquia porque é um bom jogador de basquete e profissional. Realmente se importa em refinar a sua técnica, pois é o primeiro atleta a chegar a todos os treinos. Já acompanhei vários jogadores e esse garoto é um dos mais dedicados. É um exemplo para todos aqui, em síntese”, exaltou o comandante da equipe.

Para o Warriors, por sua vez, a troca também não causou os resultados esperados. No lugar de Poole, afinal, a equipe conseguiu Chris Paul. O lendário armador, porém, não conseguiu ter grande impacto e já deixou o time rumo ao San Antonio Spurs. Além disso, Golden State sequer alcançou os playoffs. Para o ex-jogador Rashad McCants, inclusive, o declínio da franquia aconteceu justamente após o negócio.

“Já digo há alguns meses que Golden State está desmoronando porque é um prédio em chamas. E, infelizmente, tudo isso começou com o que aconteceu com Jordan. Sempre que penso no time e o que aconteceu com esse garoto, eu não tenho vontade de falar nada. Foi uma covardia, em síntese. E, aliás, eu sinto que isso destruiu a equipe por dentro”, opinou o ex-ala-armador do Minnesota Timberwolves.

