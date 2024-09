“Jordan Poole é um dos líderes do Wizards”, crava GM do time

Jordan Poole chegou ao Washington Wizards com enorme expectativa, mas a temporada de estreia com o time foi uma enorme decepção. Mesmo com mais espaço e liberdade ofensiva, a média de pontuação do ala-armador caiu em relação aos anos anteriores. Só converteu 41,3% dos seus arremessos de quadra. As expectativas estão bem menores agora, mas o gerente-geral Will Dawkins aposta em um ano de recuperação do atleta.

“Eu acho que Jordan, para começar, está se aproximando do auge da carreira. Até pela idade, diria que é um atleta muito próximo do seu ápice de desempenho. Estou ao lado dele todos os dias e, por isso, sinto que está mais confortável em Washington agora. O conforto como parte do nosso elenco, aliás, cresceu também”, afirmou o dirigente, em entrevista coletiva na última semana.

A adaptação sempre é um processo incerto e, de fato, Poole sofreu com isso. Não é só uma nova cidade, mas também um papel diferente em quadra com mais expectativas. Agora, a tendência é que reencontre um cenário de estabilidade. E o time, ao mesmo tempo, também deve entender melhor como utilizá-lo. Dawkins prevê o ala-armador muito mais participativo na campanha que está por vir.

“Acredito que vamos ver Jordan com a bola nas mãos por mais minutos. Em particular, quando comparado ao início da temporada passada. Isso é importante, pois acho que esse é o estilo de jogo que o favorece em termos de ritmo. Estou convicto de que, ao lado de Kyle Kuzma, ele é um dos líderes do nosso time”, apontou o executivo de Washington.

Outro líder

Kyle Kuzma, por sua vez, vive um panorama bem diferente no Wizards. O ala já está consolidado e confortável na franquia. Provou isso na última offseason, aliás, quando recusou ofertas de outras equipes para renovar com o time da capital dos EUA. Ele é uma realidade em Washington em quadra. Mas Dawkins revela que, nos últimos meses, ficou ainda impressionado com o comportamento do jogador.

“Kyle teve um ótimo período de férias e está em forma. Já passou muito tempo com os nossos jogadores nos últimos meses, pois queria conhecer cada um. Mais do que isso, ele deseja entender como melhor utilizar a sua voz para ser um líder efetivo por aqui. Esse cara é simplesmente vital para o que queremos construir em nossa franquia”, exaltou o dirigente.

Ser uma liderança nos esportes passa por ser um exemplo técnico e de comportamento. Para Dawkins, Kuzma personaliza tudo o que esperam de um jogador em um momento tão crítico da reconstrução do time. “Kyle é uma referência dentro de quadra, mas lá no vestiário também. Ele está nos ajudando, em síntese, a alcançar os padrões que estabelecemos para o nosso sucesso”, completou.

Segundo ato

Jordan Poole teve uma estreia frustrante pelo Wizards, mas mostrou evolução dentro da temporada do time. Depois do Jogo das Estrelas, em particular, subiu de produção. Ele registrou médias de quase 21 pontos e seis assistências após a parada festiva da liga. Isso é um sinal positivo, certamente. Mas Dawkins também se prende ao histórico do próprio jogador para apostar na reabilitação técnica.

“A minha previsão é que Jordan vai melhor no segundo ano aqui, assim como já fez no passado. Ele teve um segundo ano bem melhor na Universidade de Michigan. A mesma coisa aconteceu no Golden State Warriors, depois de críticas. Eu aposto, então, que ele só vai ser bem melhor e mais eficiente a partir de agora”, analisou o dirigente.

