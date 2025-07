NBA: Saída de Bradley Beal do Suns foi tensa, diz ESPN

De acordo com Brian Windhorst, analista de NBA da ESPN, a saída do veterano Bradley Beal do Phoenix Suns foi tensa. Segundo a publicação, as negociações para a rescisão do contrato de US$110,8 milhões não foram amigáveis. Afinal, a franquia esperava que o jogador de 32 anos abrisse mão de bem mais do que US$13,9 milhões. Esse valor, aliás, foi suficiente apenas para tirar o Suns das punições dos aprons (níveis de multas).

Portanto, o ala-armador abriu mão da menor quantia possível para fazer o buyout* funcionar. Mas com esse movimento, o Suns foi capaz de fazer o stretch-and-waive (alongar e dispensar) no contrato de Beal. Desse modo, o time de Phoenix terá de pagar ao jogador US$96,9 milhões pelos próximos cinco anos. Ou seja, esse valor vai entrar na folha de pagamento do time até 2030. A franquia, até então, estava US$3,9 milhões acima do segundo apron.

O detalhe é que as regras da offseason são diferentes da fase regular da NBA. Isso porque, enquanto a temporada acontece, equipes acima do segundo nível de multas não podem contratar jogadores que recebam mais do que a mid-level inteira. Ou seja, para 2025/26, essa exceção salarial será de US$14,1 milhões. Como resultado, a franquia não pode entrar no segundo apron pelos próximos quatro anos. Do contrário, o Suns terá penalidades no Draft da NBA.

Segundo Windhorst, Beal só topou “deixar na mesa” um valor suficiente para garantir a dispensa do Suns. Assim, ele assinou com o Los Angeles Clippers, logo em seguida, um contrato de US$11 milhões por duas temporadas. Porém, o segundo ano é uma opção do jogador. Ou seja, Beal poderá testar o mercado da NBA em 2026.

De acordo com vários rumores, o Suns tentou negociar Bradley Beal, mas sempre esbarrava em um fator: a cláusula que permitia ao jogador vetar qualquer troca na NBA. Então, por mais que a direção tenha buscado opções, o veterano as rejeitava. Mas nos últimos dias, segundo John Gambadoro, da Arizona Sports FM, o ala-armador se dispôs a ajudar o time de Phoenix a resolver a situação.

No Suns, Beal chegou para fazer parte de um trio de astros ao lado de Devin Booker e Kevin Durant. No entanto, eles pouco jogaram juntos em duas campanhas na NBA. Em 2023/24, foram 40 jogos, com 25 vitórias (62,5%). Mas na última campanha, em 38 partidas, o time venceu apenas 19 com os três ao mesmo tempo em quadra. Ou seja, 50%. No total, 78 embates e 44 triunfos (56,4%), muito abaixo do que se esperava.

Em 2024/25, o ala-armador obteve médias de 17 pontos e 3,7 assistências, além de um aproveitamento de 38,6% nas bolas de três, em 53 jogos. Por conta do péssimo custo-benefício, a saída de Beal era uma das prioridades do Suns nesta offseason.

Por fim, o jogador se despediu da equipe de Phoenix em tom de deboche. Em seus perfis no Instagram e no X, Beal publicou apenas o emoji do V de vitória e algumas fotos com a camisa do Suns.

* Buyout

Uma das formas de encerrar o vínculo entre jogador e franquia. Nessa situação, quando há interesse mútuo em rescindir o contrato, as partes chegam a um acordo sobre os salários que ainda faltam ser pagos. O jogador abre mão de parte do que teria direito a receber e, em troca, fica livre para assinar com outro time.

