NBA: Bradley Beal rejeitou Lakers

O Los Angeles Lakers tentou contratar Bradley Beal na agência livre da NBA. O jogador ficou livre no mercado após ser dispensado pelo Phoenix Suns esta semana. No entanto, ele preferiu assinar com o rival do time angelino, o Los Angeles Clippers, por dois anos no valor de US$11 milhões.

A informação do interesse do Lakers em Bradley Beal foi de Brett Siegel. De acordo com o jornalista do ClutchPoints, a diretoria do time entrou em conversas com seus agentes assim que ele foi dispensado. Porém, o próprio jogador é quem teria recusado o acordo com a equipe de LeBron James e Luka Doncic.

“Beal não teve muito interesse em jogar pelo Lakers, embora a equipe dele tenha tido longas conversas com o time”, disse Siegel.

Antes de assinar com o Clippers, Bradley Beal também foi sondado por outras equipes. O Milwaukee Bucks, por exemplo, teria feito uma oferta por ele. De início, ele até estaria interesse em se juntar ao time. No entanto, as dúvidas sobre o futuro de Giannis Antetokounmpo atrapalharam o negócio.

Miami Heat e Golden State Warriors também tentaram fechar acordo por ele. Porém, os times queriam dar ao jogador um contrato mínimo de veterano a Bradley Beal. Assim, ele não continuou as conversas com as equipes.

De acordo com Shams Charania, da ESPN, Beal priorizou o Clippers pela chance de disputar o título da NBA. No ano passado, o time foi uma das surpresas do Oeste, em um ano de redenção para James Harden. Além disso, Kawhi Leonard deve iniciar a próxima campanha sem lesões.

Lakers em baixa no mercado

Bradley Beal não foi o único jogador a preferir o Clippers em vez do Lakers na NBA. De acordo com Brian Windhorst e Ramona Shelburne, da ESPN, Brook Lopez também recusou o 17 vezes campeão pelo rival da cidade. O motivo, segundo eles, seria a situação indefinida de LeBron James.

Brook Lopez ficou disponível no mercado após o fim de contrato com o Bucks. De início, o pivô da NBA estaria empolgado para se juntar a Luka Doncic e LeBron no Lakers. No entanto, tudo mudou quando Rich Paul comunicou à ESPN que o camisa 23 poderia repensar seu futuro com a franquia de Los Angeles.

Segundo Windhorst e Shelburne, desse modo, a situação de LeBron na NBA fez Lopez recuar. Embora tivesse garantia de que seria titular no Lakers, o pivô optou por buscar um novo time por conta sobre o futuro da franquia. Assim, assinou com o Clippers por dois anos no valor de US$18 milhões.

