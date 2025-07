Bradley Beal rescinde com Suns e vai jogar no Clippers

Demorou, mas aconteceu. A diretoria do Phoenix Suns acertou a rescisão de contrato do ala-armador Bradley Beal e já fechou com o Los Angeles Clippers, de acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN. O jogador tinha cerca de US$111 milhões a receber até 2026/27, mas o time do Arizona obteve um acerto para parcelar o valor pelos próximos cinco anos.

Continua após a publicidade

Vale ressaltar, ainda, que Bradley Beal abriu mão de US$13.9 milhões para fechar o acordo. As regras da offseason são diferentes da fase regular. Isso porque enquanto a temporada acontece, equipes acima do segundo nível de multas não podem contratar jogadores que recebam mais de a mid-level inteira. Ou seja, para 2025/26, em US$14.1 milhões. Como resultado, o Suns não pode entrar no segundo apron pelos próximos quatro anos. Do contrário, terá penalidades no Draft da NBA.

Para jogar pelo Los Angeles Clippers, Beal vai receber US$11 milhões pelos próximos dois anos.

De acordo com vários rumores, o Suns tentou trocar Bradley Beal, mas sempre esbarrava em um ponto muito importante: a cláusula que permitia ao jogador vetar qualquer negociação. Então, por mais que a direção tenha ido atrás de opções para o veterano, ele rejeitava. Mas nos últimos dias, segundo John Gambadoro, da Arizona Sports FM, Beal estaria pronto para ajudar o time de Phoenix a resolver sua situação.

Continua após a publicidade

Leia mais

Com o fim do contrato de Bradley Beal, o Suns terá de pagar US$96.9 milhões pelos próximos cinco anos, mesmo enquanto ele estiver no Clippers. O valor vai entrar na folha de pagamento do time até 2029/30, mas facilita para ficar abaixo até do primeiro nível de multas. Até então, Phoenix estava US$3.9 milhões acima do segundo apron.

Aos 32 anos, Beal foi ao All-Star Game três vezes, mas jamais pelo Suns. Todas elas aconteceram enquanto estava no Washington Wizards, onde iniciou sua carreira na NBA. Ele ficou de 2012/13 até 2022/23 no Wizards, até sair para Phoenix em 2023/24 em troca. Na época, a equipe do Arizona envolveu o experiente Chris Paul para fechar negócio.

Continua após a publicidade

No Suns, Beal chegou para fazer pate de um trio de astros ao lado de Devin Booker e Kevin Durant. No entanto, eles pouco jogaram juntos em duas campanhas na NBA. Em 2023/24, foram 40 jogos, com 25 vitórias (62.5%). Mas na última campanha, em 38 partidas, o time venceu apenas 19 com os três ao mesmo tempo em quadra. Ou seja, 50%. No total, 78 embates e 44 triunfos (56.4%), muito abaixo do que se esperava.

Em 2024/25, Bradley Beal obteve médias de 17.0 pontos, 3.7 assistências, além de um aproveitamento de 38.6% de três em 53 jogos.

Suns passa por várias mudanças e finaliza em Beal

Assim que o Phoenix Suns foi eliminado, a direção fez muitas mudanças. Primeiro, trocou o GM e o técnico. Para o lugar de James Jones, o time do Arizona optou por Brian Gregory. Então, Jordan Ott assumiu as funções de Mike Budenholzer.

Continua após a publicidade

Depois, foi a vez de enviar Kevin Durant em troca para o Houston Rockets. Já no Draft e na agência livre, o Suns foi em Khaman Maluach, Rasheer Fleming e Koby Brea, estendeu contrato de Collin Gillespie e assinou com Nigel Hayes-Davis, MVP da EuroLeague. Além disso, recebeu Mark Williams em negociação com o Charlotte Hornets.

Por fim, o Suns dispensou Bradley Beal e parcelou seu contrato. Agora, sem distrações, a equipe pode trabalhar com seu novo elenco para a próxima campanha da NBA.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA