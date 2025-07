MVP da EuroLiga é o novo reforço do Suns

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o ala-pivô Nigel Hayes-Davis, MVP da última edição da EuroLiga, é o novo reforço do Phoenix Suns. Segundo o jornalista, o acordo é totalmente garantido e válido por uma temporada. Em 2025/26, o jogador de 30 anos vai receber o valor mínimo para veteranos, ou seja, US$2 milhões.

A notícia de que Hayes-Davis estava retornando para a NBA foi divulgada há pouco mais de um mês pelo repórter Chema de Lucas. Desse modo, o campeão europeu pelo Fenerbahce, da Turquia, está de volta ao melhor basquete do mundo após sete anos. Além do título, o ala-pivô foi eleito o jogador mais valioso (MVP) do Final Four.

“Acho que testemunhamos o último jogo europeu de Hayes-Davis. A NBA está chamando. E não havia melhor maneira de se despedir. O Fenerbahçe já aceitou a saída dele. Veremos qual time vai assinar com Hayes-Davis”, afirmou de Lucas.

O MVP da última edição da Euroliga é o quarto reforço do Suns para 2025/26. Na troca que culminou na ida do craque Kevin Durant para o Houston Rockets, Phoenix recebeu Jalen Green e Dillon Brooks. Além disso, a equipe do Arizona adquiriu o pivô Mark Williams junto ao Charlotte Hornets. A princípio, Hayes-Davis chega ao Suns para brigar pela titularidade na posição 4.

Para a próxima temporada, o Suns espera se recuperar da campanha pífia de 2024/25. Mesmo com a maior folha salarial da NBA, a equipe amargou o 11º lugar do Oeste, ou seja, não chegou aos playoffs.

Devido ao fiasco, a franquia iniciou uma reformulação em várias áreas. O primeiro a sair foi o técnico Mike Budenholzer, demitido após um ano no cargo. Para o lugar dele, Phoenix apostou no estreante Jordan Ott. O Suns também mudou de GM, com Brian Gregory assumindo o cargo que era de James Jones.

Mesmo com a saída de Durant, o dono do Suns espera formar um time competitivo. Com Devin Booker como referência técnica, o Suns chegou às finais da NBA, em 2021. No entanto, a busca por outras estrelas, como Durant e Bradley Beal, acabou impedindo a construção de um elenco sólido. Mas, para 2025/26, a franquia vai tentar repetir a fórmula que deu certo há quatro anos. Ou seja, cercar Booker com bons coadjuvantes.

Nigel Hayes-Davis

Na temporada 2017/18, Hayes-Davis não foi selecionado no Draft, mas passou por três times: Los Angeles Lakers, Toronto Raptors e Sacramento Kings, sempre com um contrato de dez dias. Assim, o ala-pivô totalizou nove jogos na liga, com médias de 3,6 pontos e 4,4 rebotes.

Portanto, depois da passagem apagada na NBA, Hayes-Davis foi jogar na Europa. Rodou por Galatasaray, também da Turquia, Zalgiris Kaunas, da Lituânia, e Barcelona, da Espanha, até chegar ao Fenerbahçe, em 2022. Lá, ele se tornou um jogador de elite no continente.

Em 2024/25, Hayes-Davis obteve médias de 18,3 pontos e 5,3 rebotes, na EuroLiga. Além disso, os seus aproveitamentos chamam a atenção: 49,8% nos arremessos gerais, 41% nas bolas de três e 90,8% nos lances livres. Como é um bom defensor, ele tem tudo para se estabelecer na NBA como um 3-and-D. Portanto, não é exagero afirmar que o ala-pivô vive o seu auge físico e técnico.

