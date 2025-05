NBA: Após fracasso na temporada, Suns troca de GM

Após fracassar na temporada da NBA, o Phoenix Suns promoveu0 mudanças na sua diretoria, nessa sexta-feira (1), e, agora, tem um novo gerente-geral (GM). De acordo com o insider Shams Charania, da ESPN, Brian Gregory, que era o vice-presidente da equipe, assume o cargo. Desse modo, ele será o número 1 nas operações de basquete da franquia. Já o antigo GM, James Jones, vai trabalhar como consultor sênior da franquia.

Ao final da campanha, o dono do Suns, Mat Ishbia, já havia dito que mudanças ocorreriam em Phoenix. A primeira delas foi a demissão do técnico Mike Budenholzer. Mesmo com a maior folha salarial da NBA, o Suns não chegou sequer ao play-in. Ou seja, a temporada da equipe foi um fiasco.

Além disso, o elenco passará por uma reformulação em torno de Devin Booker. Dessa forma, alguns atletas como Kevin Durant e Bradley Beal não deverão continuar em Phoenix. Ishbia já deixou claro que a ideia é montar um time forte, que seja um dos postulantes ao título da NBA.

Jones, que trabalhou como GM do Suns nas últimas seis campanhas, foi um dos responsáveis por montar o time que chegou ao vice-campeonato da NBA, na temporada 2020/21. Uma das primeiras ações dele foi a contratação do técnico Monty Williams. Sob o comando da dupla, Phoenix se tornou candidato ao título. Assim, além de finalista, a equipe avançou às semifinais do Oeste em 2022 e 2023.

Mas, após a venda da franquia, há duas temporadas, o Suns começou a apostar em astros. Logo em sua chegada, Ishbia prometeu montar um time para ser campeão da NBA. Desse modo, a equipe fez trocas por Durant e Beal. Para isso, sacrificou ativos de Draft.

O resultado em quadra, porém, não foi o esperado. Já com o trio Booker, Durant e Beal, o Suns foi “varrido” pelo Minnesota Timberwolves, na primeira rodada dos playoffs de 2024. Mas, na atual temporada, o time foi uma decepção e encerrou a fase regular apenas na 11ª posição do Oeste.

Brian Gregory

O novo GM do Suns tem ligações com o dono da franquia. Afinal, Gregory foi assistente do técnico Tom Izzo, na Universidade de Michigan Srate, quando Ishbia era jogador, no início dos anos 2000. Ou seja, são conhecidos de longa data. Gregory, de 58 anos, também foi treinador das universidades Dayton, Georgia Tech e South Florida, entre 2003 e 2023.

“Brian tem sido um membro valioso da nossa diretoria, desempenhando um papel fundamental na seleção e no desenvolvimento de nossos jovens jogadores. Estou animado para vê-lo assumir o cargo de gerente geral. Ele tem uma mente brilhante para o basquete e transformará e elevará nossa equipe”, disse Ishbia, em um comunicado enviado à imprensa.

Agora, Gregory terá a missão de reformular o elenco para que Phoenix volte a brigar pelas primeiras posições do Oeste. A troca de Durant é vista como importante para que a equipe adicione escolhas de Draft e profundidade ao plantel. Dessa forma, o GM do Suns espera montar um time competitivo para a próxima temporada da NBA.

Além disso, Gregory será o responsável pelo recrutamento da equipe. Neste ano, o Suns terá direito a duas escolhas – uma de primeira rodada (29) e outra de segunda (52).

Mas, antes de pensar em Draft e trocas de jogadores, o novo GM do Suns terá a tarefa de escolher o novo treinador da equipe. Segundo John Gambadoro, da rádio Arizona Sports 98.7 FM, cerca de 15 profissionais passarão pelo crivo da franquia. De acordo com o repórter, a tendência é que o próximo técnico do Suns seja um estreante no cargo.

