NBA: Stephen Curry atinge marca histórica nos playoffs

Stephen Curry atingiu mais uma marca histórica nos playoffs da NBA. De acordo com o site ClutchPoints, o astro do Golden State Warriors se tornou o 18º no ranking de todos os tempos em assistências na pós-temporada. O feito aconteceu na derrota para o Houston Rockets na noite de quarta-feira (30).

Antes do duelo, Curry somava 936 assistências e ocupava a 19º posição do ranking nos playoffs. Ele estava entre Bob Cousy (937) e Kevin Johnson (935). Assim, ainda no primeiro quarto, o camisa 30 ultrapassou o ídolo do Boston Celtics. O astro, aliás, terminou o jogo com sete passes para pontos.

Apesar da marca na NBA, Curry teve sua pior atuação na série contra o Rockets. Assim, com apenas 13 pontos do armador, o Warriors sofreu a segunda derrota na série para Houston. Ainda assim, lidera o duelo por 3 a 2 e precisa vencer em casa para avançar às semifinais.

A atuação ruim de Stephen Curry, aliás, foi ligada à uma possível lesão no polegar direito. Afinal, o astro jogou todo o jogo com a região enfaixada e chegou a prender uma bolsa de gelo no local, que estava bem inchado. O camisa 30, porém, minimizou o impacto do incômodo.

“É algo que estou lidando, vou seguir enquanto puder jogar. Está enfaixado por um motivo, mas não estava afetando meu desempenho nos playoffs, de jeito nenhum”, afirmou Curry.

O técnico Steve Kerr, enquanto isso, se culpou pelo desempenho ruim da equipe. Embora Stephen Curry não tenha tido boa atuação no Jogo 5 dos playoffs da NBA, o treinador disse que ele foi o responsável por não preparar bem o time. Desse modo, o Rockets conseguiu vencer com facilidade.

“Eu, com certeza, não preparei o time para jogar. Cometemos três faltas nos primeiros dois minutos de jogo e acho que eles estavam 13 de 13 nos lances livres após o primeiro quarto. Não podemos começar o jogo com essa falta de foco e energia defensiva e esperar vencer um grande time. Houston nos dominou, jogou muito bem e nós precisamos melhorar [para vencê-los nos playoffs]”, disse o técnico do Wariors na NBA.

Por fim, o Warriors volta à quadra nesta sexta-feira (02). Com vantagem na série de playoffs da NBA, o time de San Francisco recebe o Rockets no Chase Center, a partir das 22h (horário de Brasília).

