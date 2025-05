Ja Morant surge em rumores de troca

Após a eliminação do Memphis Grizzlies nos playoffs da NBA, Ja Morant voltou a estar em rumores de troca. Após um ano de altos e baixos, o astro passou a ter seu futuro no Tennesse ameaçado. Assim, de acordo com Tim MacMahon, da ESPN, alguns times já estão de olho no craque.

“Há muito ‘sussurro e burburinho’ na NBA sobre Morant ficar disponível no mercado de trocas”, afirmou o jornalista.

As razões para uma possível separação entre Ja Morant e Grizzlies são muitas. Após um início promissor na NBA, o armador se envolveu em polêmicas ao surgir em vídeos portando uma arma de fogo. Assim, acumulou suspensões da liga nas temporadas 2022/23 e 2023/24, sendo que perdeu o início da campanha passada.

Em meio às polêmicas, Morant passou a conviver com lesões na NBA. No ano passado, assim, esteve presente em somente nove jogos, o que deixou o Grizzlies na 13ª posição da Conferência Oeste.

Em 2024/25, parecia que as lesões e suspensões de Ja Morant tinham ficado no passado. No entanto, as contusões voltaram a ameaçar a carreira do armador na NBA. Assim, ele participou de apenas 50 jogos do time na fase regular e teve médias de 23.2 pontos, 7.3 assistências e 4.1 rebotes. Desse modo, Memphis precisou passar pelo play-in.

Para piorar, Morant voltou a receber punições da NBA. Em abril, ele foi multado duas vezes por fazer gestos de arma em jogos. Assim, relembrando a polêmica que o afastou de diversos jogos do Grizzlies.

Por fim, Ja Morant não estaria satisfeito com as decisões recentes do Grizzlies. Na atual temporada, o time adotou um novo estilo ofensiva, que tirou as bolas das mãos do armador. Além disso, na reta final de 2024/25, a diretoria demitiu Taylor Jenkins, o que irritou o camisa 12.

Assim, em meio à tantas lesões, polêmicas e chateações, Ja Morant passou a ser ligado aos rumores de troca no mês passado. O analista Kendrick Perkins, da ESPN, aliás, apostou que a própria equipe poderia trocá-lo.

“Ja Morant está em uma espécie de ‘audição’. Até a demissão de Jenkins, o Grizzlies era um dos melhores times ofensivos da NBA, mas executava a menor quantidade de jogadas de pick and roll. E onde ele se destaca mais? Quando tem a bola nas mãos. Então, a saída do técnico me mostra que a diretoria não está preocupada com o que o armador pensa. A partir de agora, ele está sendo testado”, apostou Perkins.

