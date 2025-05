LeBron James relembra frase de Anthony Davis em eliminação

O Los Angeles Lakers foi eliminado pelo Minnesota Timberwolves na noite de quarta-feira (30) por 4 a 1 nos playoffs. No entanto, o maior problema do time de Los Angeles, nos rebotes, ficou ainda mais claro. E isso era algo que Anthony Davis, campeão ao lado de LeBron James em 2020, vinha reclamando com a diretoria antes de sair em troca.

Após a eliminação, LeBron citou Davis ao ser questionado sobre a falta de rebotes na série contra o Timberwolves. Afinal, o time de Minnesota venceu a batalha no setor por 54 a 37 no quinto jogo da série. Como resultado, Rudy Gobert, sozinho, teve 24.

Então, um repórter questionou LeBron se ele havia reclamado sobre o problema, já que Davis estava pedindo por um pivô oara atuar ao seu lado.

“Sem comentários, pois eu nunca disse isso. Mas meu amigo Anthony Davis disse o que a gente precisava e ele foi embora (em troca) na semana seguinte”, disse LeBron James, rindo. “Então, sem comentários. Eu coloco o meu uniforme e dou tudo o que posso em quadra. Mas é isso”.

Além disso, o ala-pivô Rui Hachimura falou sobre a questão. Para ele, o Lakers sentiu a falta de um pivô de grande nível no elenco, algo que não tem desde a saída de Anthony Davis.

Antes da trade deadline da NBA, Anthony Davis deu uma entrevista ao jornalista Shams Charania, da ESPN, dizendo que LeBron James e ele precisavam de um outro pivô. Assim, ele poderia atuar na posição que sempre preferiu na liga, como ala-pivô.

“O Lakers precisa trazer outro pivô. Eu joguei toda a minha carreira na posição 4. Me sinto muito mais efetivo como ala-pivô. Já deixei isso claro à diretoria. Portanto, não é nenhuma novidade. Às vezes sobra muito pra mim… E nós já fomos campeões dessa forma, em 2020, com JaVale McGee e Dwight Howard como os pivôs do time”, afirmou Anthony Davis, no fim de janeiro.

Ali, era a segunda vez que Anthony Davis falava em público sobre a ausência de um pivô, mas ele acreditava que o Lakers faria uma troca para resolver o problema. De fato, o time fez uma negociação, mas mandando ele para o Dallas Mavericks por Luka Doncic.

Dias depois, o Lakers até conseguiu um substituto para Davis quando fechou negócio com o Charlotte Hornets por Mark Williams. No entanto, pouco depois, a franquia de Los Angeles vetou a troca e Williams voltou para o Hornets. Como resultado, Jaxson Hayes tornou-se titular. O time até se reforçou para o setor ao longo da campanha, mas com jogadores de um nível inferior, como Alex Len, Christian Koloko e Trey Jamison.

Agora, o time deve ir atrás de um novo substituto para Anthony Davis na offseason da NBA.

