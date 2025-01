Anthony Davis reforça pedido: “Lakers precisa trazer outro pivô”

Pela segunda vez na temporada, o astro Anthony Davis disse que o Los Angeles Lakers precisa adicionar outro pivô ao elenco. A declaração foi dada em uma entrevista com Shams Charania, da ESPN. De acordo com o camisa 3, a sua preferência é atuar na posição 4. Com isso, a equipe teria a necessidade de trazer um pivô de ofício. Davis, aliás, revelou que a direção do Lakers está ciente disso.

“O Lakers precisa trazer outro pivô. Eu joguei toda a minha carreira na posição 4. Me sinto muito mais efetivo como ala-pivô. Já deixei isso claro à diretoria. Portanto, não é nenhuma novidade. Às vezes sobra muito pra mim… E nós já fomos campeões dessa forma, em 2020, com JaVale McGee e Dwight Howard como os pivôs do time”, afirmou Davis.

Como lembrado pelo craque, no título da “bolha”, o Lakers tinha McGee (titular) e Howard (reserva imediato) como opções na posição 5. Ou seja, atletas grandes, fortes e que faziam o “trabalho sujo” no garrafão. Dessa forma, Davis tinha mais liberdade, especialmente no ataque. Tanto que, em 2019/20, obteve média de 26,1 pontos (a melhor em seis anos de Lakers) e foi eleito para o time ideal da NBA.

Além do apelo por um pivô no time, Anthony Davis revelou o desejo de ser campeão novamente pelo Lakers. Em 2020, a franquia conquistou o seu 17º título da NBA. Mas, o astro lembrou que, em razão da pandemia de COVID-19, não houve comemoração na época. Desse modo, Davis espera uma conquista seguida por muita festa em Los Angeles.

“Nós queremos vencer por essa cidade. Nós não tivemos uma comemoração de título na época por conta da pandemia. Além disso, há muita conversa sobre um asterisco naquela conquista… Enfim, estamos a uma, duas peças de distância [de brigar pelo título]. Eu realmente sinto que estamos”, finalizou o ala-pivô.

A resistência de Anthony Davis em jogar como pivô no Lakers não é uma novidade. Aliás, isso ocorre desde que chegou à franquia. Em 2019, durante a sua apresentação, ele revelou a preferência em ser ala-pivô.

“Eu gosto de jogar como 4. Não vou nem disfarçar, cara. Eu gosto de jogar como ala-pivô. Então, eu realmente não curto ser pivô”, afirmou o craque, na época.

Há dois anos, o astro voltou a deixar clara sua preferência por ser ala-pivô. Mas, até hoje, a franquia não conseguiu trazer um nome confiável para a posição 5. Christian Koloko e Jaxson Hayes deixam muito a desejar e, com isso, Davis é o pivô do Lakers na maioria das posses de bola.

O próprio técnico do Lakers, JJ Redick, concorda com Anthony Davis sobre a necessidade de um pivô na equipe. Para o treinador, a presença de um jogador da posição 5, forte e alto, será importante no período dos playoffs. Além disso, ele destacou que os concorrentes do Oeste têm pivôs de qualidade.

“Gostaríamos, em algum momento, de conseguir um outro pivô. Um pivô grande e forte, aliás. Basta olhar para a Conferência Oeste e observar que os times adicionaram pivôs, que têm pivôs de qualidade. Então, para certos confrontos na pós-temporada, você vai precisar de muito tamanho em quadra”, disse Redick.

Mercado

Não é segredo que o Lakers busca atender ao pedido de Anthony Davis e, assim, adicionar um pivô ao time até a trade deadline (6 de fevereiro). De acordo com Brett Siegel, do portal Clutch Points, Nikola Vucevic, do Chicago Bulls, é alvo do interesse do Lakers.

Segundo Charania, outro nome no radar da franquia angelina é o de Walker Kessler. No entanto, a alta pedida do Utah Jazz afasta qualquer chance de troca pelo pivô. Uma opção mais viável seria Robert Williams, que tem pouco espaço no Portland Trail Blazers.

