Dwyane Wade: “Há diferença entre estatísticas e títulos”

Um dos grandes jogadores dos anos 2000 e 2010, Dwyane Wade afirmou que existem grandes diferenças entre estatísticas e títulos na NBA. O craque foi três vezes campeão pelo Miami Heat, com várias outras honrarias individuais como All-Star e times ideais da liga.

“Veremos muita discussão dizendo ‘ele é melhor porque fez mais pontos'”, disse em seu podcast. “Ou ele é melhor porque gosto mais dele, ou porque venceu. Mas vamos pensar num hotel com 30 andares. Você precisa de uma chave. Se eu vejo o jogo, quero saber quem tem uma chave pro andar mais alto, quem pode entrar lá”.

“Se falarmos de vencer, eu não estou no andar 30. Bill Russell e Michael Jordan estão, mas eu não. Posso estar no 25, mas isso não me faz pior, só que não tenho a chave para esse andar. Se você não venceu, não é sobre ser pior, você só não tem acesso ao andar mais alto. Vencer um título é diferente de ser um bom jogador, ter estatísticas, ter um bom jogo. Eu poderia ter mais estatísticas se não quisesse vencer, sabe?”, concluiu.

Em sua carreira, Wade teve médias de 22 pontos, 5.4 assistências e 4.7 rebotes por jogo. Em 2008/09, chegou a vencer o título de cestinha da NBA. No entanto, nos anos seguintes, dividiu o protagonismo com LeBron James e Chris Bosh, vencendo dois anéis mas perdendo estatísticas individuais. Como o próprio jogador afirmou, isso não o incomodava, já que estava vencendo.

A discussão entre títulos e números individuais sempre irá existir na NBA. Wilt Chamberlain venceu só dois títulos, mas tem números impressionantes. Bill Russell também se destaca nas estatísticas, mas com números menos expressivos. No entanto, foi 11 vezes campeão.

No início do ano, o ex-jogador de 43 anos afirmou que retirou 40% do rim direito após ser diagnosticado com um tumor. O procedimento ocorreu depois que Wade passou por uma bateria de exames. Ao perceber que sua urina estava saindo de forma lenta e fraca, a lenda do Miami Heat acendeu um sinal de alerta. Wade fez a revelação em um episódio de seu podcast.

Dwyane Wade precisou passar por uma cirurgia. Ele fez a intervenção no dia 18 de dezembro de 2023 e descobriu que o tumor era cancerígeno. Agora, porém, ele segue bem após a recuperação.

