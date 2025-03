O fim de semana do College foi marcado pela classificação das melhores equipes universitárias ao Final Four do March Madness. No sábado (29), Duke e Florida eliminaram Alabama e Texas Tech, respectivamente. Já no domingo (30), Houston derrubou Tennessee e Auburn bateu Michigan State. Dessa forma, o Elite 8 coroou os campeões da cada região do bracket (chaveamento). Assim, os quatro favoritos permanecem vivos na disputa.

Duke foi impiedosa no duelo contra Alabama ao vencer por 85 a 65 e, assim, mostrou por que é a favorita ao título da temporada. A equipe de Jon Scheyer dominou a tábua de rebotes (38 a 27) e exibiu um ótimo jogo coletivo. Desse modo, quatro jogadores fizeram dígitos duplos em pontuação. O cestinha da partida foi o ala Kon Knueppel, com 21 pontos.

Provável escolha número um do Draft deste ano, o ala Cooper Flagg ficou perto de um duplo-duplo: Afinal, anotou 16 pontos e pegou nove rebotes. O mesmo vale para o pivô Khaman Maluach, que fez 14 pontos e nove rebotes. O armador Tyrese Proctor, por sua vez, contribuiu com 17 pontos e cinco rebotes.

No outro duelo do sábado, Florida conseguiu uma virada incrível sobre Texas Tech. A equipe treinada por Todd Golden não jogou bem por 36 minutos. Tanto que o adversário chegou a abrir 14 pontos de vantagem. Quando tudo parecia terminado… Florida fez uma sequência de 18 a 4, nos quatro minutos finais, e saiu de quadra com a vitória por 84 a 79 e a vaga no Final Four do March Madness 2025.

Craque do time de Florida, o armador Walter Clayton foi o destaque do duelo. Afinal, ele fez 30 pontos, incluindo duas bolas de três no clutch time, e deu quatro assistências e dois tocos. Além dele, o ala-pivô Thomas Haugh teve uma grande atuação: 20 pontos e 11 rebotes. Ou seja, alcançou o duplo-duplo.

Já no domingo, Houston teve uma ótima atuação defensiva. Tanto que limitou Tennessee a um aproveitamento abaixo de 30% nos arremessos de quadra. No ataque, por sua vez, os armadores LJ Cryer e Emanuel Sharp combinaram para 33 pontos e seis bolas de três.

E, no último jogo do Elite 8, Auburn despachou Michigan State graças ao desempenho estelar de Johni Broome. Dominante, o pivô fez 25 pontos e 14 rebotes, em 29 minutos. Ou seja, conseguiu um duplo-duplo. Broome ainda acertou dez dos 13 arremessos que tentou.

Por fim, vale dizer que as semifinais vão ocorrer neste sábado (5). A decisão, por sua vez, será na próxima segunda-feira (7), no Alamodome, em San Antonio, no Texas. Os jogos serão transmitidos pela ESPN 3 e pelo Disney+.

March Madness 2025: Elite 8

Alabama 65 x 85 Duke – final da região Leste

Texas Tech 79 x 84 Florida – final da região Oeste

Tennessee 50 x 69 Houston – final da região Meio-Oeste

Michigan State 64 x 70 Auburn – final da região Sul

March Madness 2025: Final Four

Florida x Auburn – 19h09 (ESPN 3 / Disney+)

Houston x Duke – 21h49 (ESPN 3 / Disney+)

