College Basketball: Guia do March Madness 2025

O March Madness 2025, período mais esperado da temporada do College Basketball, começa nesta terça-feira (18). Sessenta e oito equipes disputarão o tão sonhado título do Torneio da NCAA, em uma competição feroz que nos brindará com 67 partidas durante as próximas três semanas. Então, o esquema é simples: perdeu, volta para a casa.

O torneio se inicia pelo First Four, em que os oito ‘piores’ times classificados (quatro das conferências mais fracas e quatro das mais fortes) disputam quatro vagas na Primeira Rodada. Na sequência ocorren a Segunda Rodada, o Sweet 16 (semifinais regionais) e o Elite 8 (finais regionais).

Portanto, as equipes campeãs de cada região (Leste, Oeste, Sul e Meio-Oeste) disputarão o Final Four, que este ano vai ocorrer no Alamodome, em San Antonio, no Texas. As semifinais serão no dia 5 de abril, enquanto a grande decisão ocorrerá dois dias depois.

Enfim, este guia do Jumper Brasil vai apresentar informações essenciais sobre o College Basketball: March Madness 2025. Por exemplo, quais os prospectos do próximo Draft que merecem a nossa atenção. E, por fim, demos os nossos palpites para o torneio. UConn é a atual bicampeã do Torneio da NCAA.

Além disso, vale dizer que os canais ESPN e a plataforma de streaming Star+ vão transmitir todos os jogos. Então, aproveitem para mergulhar de cabeça nas Loucuras de Março!

Fases do College Basketball: March Madness 2024

First Four: 18 e 19/03

Primeira Rodada: 20 e 21/03

Segunda Rodada: 22 e 23/03

Sweet 16 (semifinais regionais): 27 e 28/03

Elite 8 (finais regionais): 29 e 30/03

Final Four: semifinais (05/04) e final (07/04)

Como é feita a escolha dos 68 times

Antes de mais nada, os campeões de cada uma das 32 conferências do College Basketball têm vaga automática no March Madness 2025. As 36 vagas restantes são definidas por um comitê formado por diretores esportivos das universidades e comissários das conferências. Além disso, para a seleção dos times, eles consideram os programas com melhores campanhas e o número de vitórias contra equipes bem ranqueadas.

Após a escolha das equipes, o comitê as distribui por quatro regiões (Leste, Oeste, Sul e Meio-Oeste). Ele leva em conta o equilíbrio técnico e a localização geográfica das universidades. Portanto, dentro de cada região, os times recebem um número de ranqueamento (seed) que vai do 1 ao 16. Assim, quanto menor o número, maior é o nível técnico do time. Dessa forma, o chaveamento é feito para que o time de menor seed enfrente o de maior dentro de sua respectiva região.

Maiores campeões do Torneio da NCAA

UCLA: 11

Kentucky: 8

North Carolina e UConn: 6

Duke e Indiana: 5

Chaveamento do College Basketball: March Madness 2025

Promessas de elite do Draft 2025 que estarão no March Madness

Cooper Flagg (PF, Duke, freshman)

VJ Edgecombe (SG/SF, Baylor, freshman)

Kasparas Jakucionis (PG/SG, Illinois, freshman)

Tre Johnson (SG/SF, Texas, freshman)

Kon Knueppel (SG/SF, Duke, freshman)

Khaman Maluach (C, Duke, freshman)

Egor Demin (SG/SF, BYU, freshman)

Liam McNeeley (SF, UConn, freshman)

Derik Queen (C, Maryland, freshman)

Jeremiah Fears (PG, Oklahoma, freshman)

Jase Richardson (SG, Michigan State, freshman)

Asa Newell (PF, Georgia, freshman)

Danny Wolf (C, Michigan, junior)

Johnni Broome (C, Auburn, senior)

College Basketball: March Madness 2025 – Palpites do Jumper Brasil

Final Four: Duke (campeão da região Leste ) x Houston (campeão da região Meio-Oeste) / Michigan (campeão da região Sul) x Florida (campeão da região Oeste)

Decisão: Duke x Florida

Campeão: Duke

