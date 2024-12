College: Como estão os principais nomes do Draft 2025 da NBA

Com pouco mais de um mês de temporada do College, o Jumper Brasil traz o desempenho dos principais nomes do Draft 2025 da NBA. Depois do pouco hype de 2024, o recrutamento do ano que vem possui talento de sobra. Portanto, o clichê “a classe deste ano é a melhor dos últimos tempos” pode ser aplicado sem medo em 2025.

Alguns prospectos têm potencial para se tornar astros na NBA. Três deles (Cooper Flagg, Dylan Harper e Ace Bailey), aliás, são candidatos a talento geracional. Ou seja, algo que vi poucas vezes desde quando comecei a cobrir o Draft (2011). Até o momento, os atletas mais renomados de classe de 2025 vêm correspondendo às expectativas.

E, como quase sempre acontece, jogadores menos badalados se destacam em quadra e começam a subir nas projeções do recrutamento. Egor Demin e Kasparas Jakucionis são os grandes exemplos em 2024/25.

Leia mais sobre o Draft 2025 da NBA!

Nas linhas abaixo, destacarei os seis melhores prospectos da classe (na minha opinião). Confira, portanto, o rendimento (até aqui) dos destaques da temporada do College, e que deverão aparecer nas primeiras posições do Draft 2025 da NBA.

Publicidade

Principais prospectos do Draft 2025 da NBA que estão no College (Top 6)

Os mais badalados

Cooper Flagg (SF/PF, Duke, freshman, 18 anos)

Jogador mais midiático da classe, Cooper Flagg vem mostrando por que é o favorito à primeira escolha do recrutamento de 2025. Como esperado, o ala é o destaque de Duke. Afinal, ele faz de tudo um pouco em quadra. Ou seja, dribla, passa, arremessa e defende.

Flagg, acima de tudo, é um defensor espetacular. Dono de um QI de basquete acima da média e atleticismo de elite, o futuro astro da NBA também é um ótimo passador. Enfim, um Scottie Pippen do basquete moderno.

Até o momento, Flagg tem médias de 15,9 pontos, nove rebotes, 3,6 assistências, 1,5 roubo de bola e 1,4 toco. ATUALIZAR STATS

Publicidade

Dylan Harper (PG, Rutgers, freshman, 19 anos)

Companheiro de Bailey na Universidade Rutgers, Dylan Harper é um armador canhoto. Chama a atenção, sobretudo, pela visão de quadra privilegiada, habilidade com a bola nas mãos e facilidade de criar no pick-and-roll. Fora os atributos físico-atléticos de elite. Assim como Bailey, Harper tem um talento ofensivo especial. As semelhanças com o estilo de jogo de James Harden são inevitáveis.

As médias dele no College são de 23,4 pontos, 4,8 rebotes, 4,4 assistências, 0,9 roubo de bola e 0,5 toco.

Ace Bailey (SF, Rutgers, freshman, 18 anos)

Ace Bailey se destaca pela combinação de tamanho (2,08m), explosão, criação do próprio arremesso e versatilidade defensiva. Mas, por outro lado, ele precisa evoluir na tomada de decisões, seleção de arremessos e marcação fora da bola. Não por acaso, vem sendo comparado a Tracy McGrady, Paul George e Jayson Tatum.

Publicidade

Suas médias são de 17,9 pontos, 7,1 rebotes, 0,6 assistência, 1,1 roubo de bola e 0,8 toco.

VJ Edgecombe (SG, Baylor, freshman, 19 anos)

Eficiente nos dois lados da quadra, e dono de um atleticismo invejável, VJ Edgecombe é simplesmente letal em transição. Além disso, é um tremendo defensor. Muito competitivo, o jovem de 19 anos lembra Dwyane Wade. Até o momento, o jogador bahamense tem médias de 11,9 pontos, 5,9 rebotes, 3,1 assistências, 2,4 roubos de bola e 1,3 toco.

Publicidade

Quem passou a atrair holofotes

Egor Demin (PG/SG/SF, BYU, freshman, 19 anos)

O jovem russo se tornou um dos “queridinhos” dos analistas e scouts. Afinal, Egor Demin é um point forward (ala que conduz a bola para o ataque) dotado de uma visão de quadra espetacular. Com 2,06m de altura, o destaque da BYU é um passador de elite. Suas médias são de 13,3 pontos, 4,6 rebotes, 5,8 assistências, 1,6 roubo de bola e 0,8 toco.

Kasparas Jakucionis (PG/SG, Illinois, freshman, 19 anos)

Outro que subiu bastante nas projeções é Kasparas Jakucionis. A promessa lituana vem chamando a atenção pelas ótimas partidas por Illinois. Acima de tudo, o habilidoso combo guard de 1,98m de altura é muito criativo com a bola nas mãos, seja pontuando ou criando para os companheiros. Suas médias, até o momento, são de 16,1 pontos, 6,1 rebotes, 5,1 assistências, 1,4 roubo de bola e 0,1 toco.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA